Horizon Forbidden West aggiornato con Nuova partita+ e altre novità

Horizon Forbidden West è tornato allo State of Play con alcune novità piuttosto interessanti, ossia l’aggiornamento con Nuova partita+ e altre aggiunte piuttosto interessanti.

«Ringraziamo immensamente la nostra incredibile community e siamo lieti di annunciare che un corposo aggiornamento sarà disponibile oggi stesso.»

Include la richiestissima Nuova partita+ e una modalità Ultra difficile per chi vuole mettersi davvero alla prova, oltre a numerose novità che mirano a migliorare e arricchire ulteriormente l’esperienza di gioco», si legge nel post ufficiale del secondo capitolo della saga di Aloy (lo trovate su Amazon a prezzo ridotto).

«La funzionalità di trasmogrificazione, per esempio, permette di personalizzare facilmente l’aspetto estetico degli abiti equipaggiati per adattarlo a quello di altri abiti posseduti, mentre una nuova opzione consente di azzerare e ridistribuire liberamente i Punti Abilità guadagnati.»

L’aggiornamento di Horizon Forbidden West include anche un nuovo pacchetto di trofei per tenere traccia delle proprie vittorie mentre si affronta nuovamente l’Ovest Proibito in una Nuova partita+ a modalità Ultra difficile.

Ma non solo: è stato aggiunto un nuovo erborista che vende parti di animali e modificato l’anti-aliasing temporale per migliorare la qualità grafica in modalità Prestazioni su PS5 e il rendering su PS4 Pro.

«Sappiate che siamo già al lavoro su una patch che supporterà VRR e modalità a 40 FPS, perciò continuate a seguirci.»

In merito al gioco, di recente Guerrilla Games ha pubblicato un ulteriore aggiornamento, in modo da migliorare un prodotto già eccellente.

Ma non solo: avete visto anche Horizon Call of the Mountain, lo spin-off per PS VR2 mostrato allo State of Play?