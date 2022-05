PlayStation VR 2, disponibili al lancio oltre 20 giochi “importanti”: c’è Horizon

L’ultimo business briefing svolto da Sony nelle scorse ore si è rivelata un’eccellente opportunità di apprendere tanti progetti futuri in arrivo, tra i quali non poteva certamente mancare l’attesissimo visore PlayStation VR 2.

Il visore per la realtà virtuale di PlayStation 5 promette di essere un competitore agguerrito per concorrenti come Meta Quest 2 (potete acquistarlo al miglior prezzo su Amazon), ma Sony è consapevole che sarà importante garantirsi le giuste condizioni per un lancio di spessore.

Per questo motivo, Sony ha voluto confermare ai propri investitori una notizia molto importante: saranno disponibili oltre 20 giochi di spessore fin dal lancio del visore next-gen.

Uno di questi sarà Horizon Call of the Mountain, lo spin-off del celebre franchise di Guerrilla Games che è stato già svelato come la prima esclusiva di PS VR 2, confermato dunque anche per il day one del visore.

Jim Ryan, presidente di Sony Interactive Entertainment, ha confermato che la compagnia sta adottando grandi investimenti di natura economica per garantirsi partnership molto importanti per PS VR 2, che avrà al lancio non solo produzioni first-party, ma anche di terze parti (via VGC).

«Al momento abbiamo speso una vasta somma di denaro per partnership con sviluppatori indipendenti e di terze parti, per garantirci una considerevole e attraente quantità di contenuti VR per il lancio di PlayStation VR 2. L’energia, gli sforzi e i soldi spesi continueranno a crescere non appena crescerà anche la base installata di visori PlayStation VR 2».

Horizon Call of the Mountain è stato poi confermato come titolo di lancio nell’apposita slide mostrata durante il business briefing, che vi riporremo di seguito: potete consultare il documento completo al seguente indirizzo.

Sfortunatamente, in questa occasione non è stata ancora confermata una data di lancio definitiva per il visore e, di conseguenza, per i suoi oltre 20 titoli al day one.

Non sappiamo inoltre con certezza quali sono le partnership in questione né quali saranno i giochi effettivamente disponibili: restiamo dunque in attesa di ulteriori comunicazioni e vi terremo prontamente aggiornati con tutte le ultime novità.

Ricordiamo che secondo le ultime indiscrezioni il lancio potrebbe essere rinviato al 2023: a causa della carenza di scorte di PS5, Sony potrebbe decidere di prendersi più tempo per garantirsi un maggiore successo al day one.

Potremmo riuscire a vedere più da vicino PlayStation VR 2 molto presto: secondo un noto giornalista, Sony potrebbe organizzare un evento dedicato già il prossimo mese.