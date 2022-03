Hogwarts Legacy avrà microtransazioni? Warner Bros risponde alle polemiche

Durante la scorsa serata, i fan hanno finalmente potuto assistere dopo tanto tempo a una sessione gameplay approfondita di Hogwarts Legacy, l’attesissimo adattamento dell’universo magico di Harry Potter.

L’ultimo evento PlayStation State of Play è stato infatti interamente dedicato al titolo in uscita di Avalanche, ma nonostante Hogwarts Legacy sia apparso incredibilmente bello c’è stato un dettaglio che ha fatto storcere il naso a molti utenti.

Una delle sessioni gameplay svelate nell’ultimo evento ha infatti mostrato i giocatori dover attendere ben 25 minuti reali per poter costruire un oggetto: una scelta che, trattandosi di un gioco in single player, ha destato inevitabili sospetti sulla possibile aggressività del titolo.

Dato che la situazione non è stata approfondita durante la presentazione, molti fan hanno ritenuto che questo potesse significare l’arrivo di microtransazioni aggressive, rendendo di fatto il titolo un «pay-to-play» in alcuni frangenti.

Come riportato da Dexerto, la polemica è divampata velocemente sul web e alcuni utenti sono arrivati perfino a chiedersi se il titolo fosse stato inizialmente concepito come un gioco online o per smartphone.

I dubbi dei giocatori non sono passati inosservati e il community manager di WB Games Avalanche, Chandler Wood, ha deciso di intervenire pubblicamente per placare ogni possibile preoccupazione sulle microtransazioni:

Non ci sono microtransazioni in Hogwarts Legacy ».

We've seen this question coming up and want to set the record straight.

There are no microtransactions in Hogwarts Legacy.

— Chandler Wood (@FinchStrife) March 17, 2022