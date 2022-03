Hogwarts Legacy, annuncio a sorpresa: è ufficiale una nuova versione

Fino a poche settimane fa i fan erano convinti che Hogwarts Legacy fosse in uscita soltanto su console PlayStation, Xbox e PC, ma gli sviluppatori hanno svelato a sorpresa una nuova attesa versione.

Stando a quanto trapelato dal sito ufficiale di Hogwarts Legacy, sembra infatti sia prevista anche una edizione Nintendo Switch: sarà dunque possibile esplorare il magico mondo ispirato dall’universo di Harry Potter anche in portabilità sulla console della casa di Kyoto.

L’annuncio è arrivato poche ore dopo la spettacolare presentazione State of Play di PlayStation, ma è rimasto «nascosto» e non è stato ampiamente pubblicizzato dagli sviluppatori.

Nella pagina ufficiale dedicata all’ultima produzione di WB Games Avalanche è stata infatti aggiunta una sezione FAQ, che ha anche confermato ancora una volta l’assenza di microtransazioni dal titolo, dopo le polemiche emerse nelle ultime ore.

Come riportato da Nintendo Life, una delle domande più frequenti a cui gli sviluppatori hanno risposto, e che può facilmente passare inosservata scorrendo le pagine ufficiali, riguarda proprio le piattaforme in uscita:

«Domanda: Su quali piattaforme sarà disponibile Hogwarts Legacy? Risposta: Hogwarts Legacy sarà disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox Series X|S, le console Xbox One, Nintendo Switch e PC».

Fino ad ora la console ibrida di Nintendo non era mai stata confermata tra le piattaforme ufficiali di Hogwarts Legacy, dunque si tratta di un annuncio che ha già entusiasmato i fan.

Al momento non sono state però diffuse ulteriori informazioni su questa nuova versione del titolo e non sappiamo se si tratterà di un porting o magari di un’edizione giocabile via cloud, come già accaduto per alcune recenti produzioni.

Non è stata però annunciata alcuna differente data di lancio per la versione Switch: fino a ulteriori smentite sarà possibile aspettarsi una finestra di lancio per la fine del 2022.

WB Games Avalanche non ha ancora annunciato una data di uscita definitiva, anche se un indizio in tal senso è già arrivato grazie a un nuovo artbook.