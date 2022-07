Hogwarts Legacy torna a mostrarsi e svela un’area inedita del castello

Continua la forte attesa dei fan del Wizarding World per Hogwarts Legacy, l’ultima ambiziosa produzione ambientata prima degli eventi narrati nella saga di Harry Potter.

L’ultimo adattamento videoludico del mondo magico (che potete prenotare al prezzo minimo garantito su Amazon) ci permetterà di esplorare a fondo il castello di Hogwarts, di cui gli sviluppatori hanno svelato in queste ore una nuova area inedita.

A differenza di quanto accaduto con un originale video ASMR ufficiale, questa volta il team di Avalanche ha voluto svelare il tutto con una breve clip condivisa sui profili social, che ci mostra una parte della Torre Nord.

Come ricordato da ComicBook.com, si tratta naturalmente della Torre della Divinazione, il che potrebbe suggerire la possibile presenza delle relative lezioni anche all’interno di questa nuova avventura.

Gli sviluppatori hanno svelato la breve clip video sottolineando che «ogni angolo di Hogwarts ha qualcosa da scoprire», suggerendo che sarà premiata la voglia dei giocatori di esplorare l’immenso castello magico.

Sfortunatamente, il video dura soltanto 21 secondi e non svela alcun nuovo dettaglio in termini di storia e gameplay, ma ci permetterà di ammirare un area inedita di Hogwarts Legacy e mai svelata prima d’ora:

Every corner of Hogwarts has something to discover – enjoy a small piece of the North Tower. #HogwartsLegacy pic.twitter.com/C1d4vca3KS

— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) July 21, 2022