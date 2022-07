Hogwarts Legacy, scoperto un segreto dal trailer dell’ultimo State of Play

Hogwarts Legacy è tra i titoli più attesi da tutti i fan del Wizarding World e non solo, perché sarà tra i titoli più importanti di PlayStation dei prossimi tempi.

Che avrà anche il compito di far diventare i Dualsense (i controller di PS5 che trovate su Amazon) delle vere e proprie bacchette magiche.

Non lo diciamo noi, ma PlayStation. Il nuovo controller dell’ultima console Sony verrà sfruttato a pieno per quanto riguarda le sensazioni date dalle magie.

E l’attesa è talmente tanta, in generale, che qualcuno si è accontentato di introdurre il gioco all’interno di Skyrim, ovviamente con una mod.

Se state aspettando Hogwarts Legacy non siete ovviamente gli unici. C’è chi, ad esempio, ha analizzato l’ultimo trailer dell’ultimo State of Play trovando un segreto.

Come riporta VGC, c’era una cosa abilmente nascosta in alcuni fotogrammi del filmato, che non è sfuggita ovviamente alla community.

Su Reddit, un utente ha postato uno screenshot del trailer, alterato per poter mostrare le cose messe in una opacità maggiore rispetto al resto della scena.

L’immagine che vedete qui sotto mostra l’interfaccia di gioco: quattro incantesimi e quella che potrebbe essere una minimappa nell’angolo in alto a sinistra.

Sebbene sia probabile che questi elementi dell’interfaccia siano solo temporanei, ci danno comunque alcune indicazioni sugli incantesimi che i giocatori potrebbero avere a loro disposizione nel gioco.

In base all’immagine e nel contesto della clip, è possibile che i quattro incantesimi a cui il personaggio ha accesso siano Accio, Wingardium Leviosa, Lumos ed Expelliarmus, come ipotizzato dagli utenti che hanno analizzato il video.

La minimappa invece è un grande classico di tutti gli action rpg ormai, e sarebbe strano per assurdo che non venga inserita in Hogwarts Legacy, visto quanto è diventata importante.

Di recente qualcuno ha anche scoperto i primi contenuti aggiuntivi del gioco, sempre stando alle analisi di alcuni attenti giocatori della community.

Nell’attesa potete provare l’ebrezza di giocare i vecchi Harry Potter in Unreal Engine 5, tanto per cambiare.