Hogwarts Legacy svela nel dettaglio le ambientazioni in un nuovo video ASMR

Dopo la novità di oggi, non si può certo dire che gli sviluppatori di Hogwarts Legacy non abbiano deciso di usare un metodo originale per svelare nuove iconiche ambientazioni.

Il team di sviluppo ha infatti deciso di aggiornare il canale YouTube con un vero e proprio video ASMR da 20 minuti, per rilassarsi ascoltando cadere la pioggia nel mondo magico di Hogwarts Legacy (potete prenotarlo al prezzo minimo garantito su Amazon).

Warner Bros e Avalanche stanno infatti tenendo costantemente aggiornati i propri fan svelando passo dopo passo tanti piccoli dettagli: dopo aver dunque già mostrato gli stemmi delle case, è arrivato il momento di scoprire nel dettaglio le location da esplorare.

Il nuovo filmato pubblicato serve naturalmente non solo a svelare il mondo di gioco, ma anche a mostrare ulteriormente quanto la nuova avventura magica potrà essere immersiva per gli appassionati.

La decisione di pubblicare un video in stile ASMR appare infatti come una strategia per mostrare nel dettaglio l’efficacia del comparto audio e degli effetti sonori, risultando incredibilmente rilassante e facendo così il giusto effetto.

Durante tutti i 20 minuti, che potrete vedere e ascoltare voi stessi qui di seguito, vedrete poi scorrere anche il catturato video di Hogwarts Legacy, mentre continuerà naturalmente a scorrere la pioggia in sottofondo:

Questo vi permetterà non solo di osservare più nel dettaglio l’iconico castello di Hogwarts, ma anche di esplorare più dettagliatamente il villaggio di Hogsmeade, andando dunque al di fuori delle mura della scuola di magia.

Forse un video ASMR non era il primo desiderio dei fan del Wizarding World che attendono impazienti l’uscita di questo titolo, ma sicuramente si tratta di uno degli aggiornamenti più originali e rilassanti del mondo videoludico.

Non resta dunque che attendere il prossimo update sullo sviluppo di Hogwarts Legacy: curiosamente, lo studio potrebbe aver già svelato la mappa di gioco, passata però inosservata dai fan.

In attesa di scoprire ulteriori dettagli ufficiali, abbiamo riepilogato per voi tutto ciò che sappiamo su Hogwarts Legacy, così potrete trovare comodamente tutte le informazioni necessarie sul prossimo adattamento videoludico del Wizarding World.