Hogwarts Legacy potrebbe aver già svelato i primi contenuti aggiuntivi

Nonostante non sia ancora stata rilasciata una data di lancio definitiva per Hogwarts Legacy, l’ultimo ambizioso progetto ambientato nel Wizarding World potrebbe aver già svelato in anticipo quali sarebbero i primi contenuti aggiuntivi.

Alcuni utenti hanno infatti analizzato a fondo la pagina web ufficiale, scoprendo che all’interno del codice HTML sono stati nascosti molteplici riferimenti a potenziali DLC per Hogwarts Legacy (potete prenotarlo al prezzo minimo garantito su Amazon).

Come riportato da DualShockers, sono infatti stati leakati numerosi dettagli nascosti nell’indirizzo ufficiale, suggerendo che potrebbero essere contenuti già programmati ma che saranno annunciati solo in seguito.

Sarebbero inoltre presenti riferimenti a contenuti disponibili solo in digitale e a una inedita «Digital Deluxe Edition», anche se non è attualmente chiaro quali tra i contenuti aggiuntivi corrisponderebbero a tali descrizioni.

Di seguito vi riporteremo tutti i contenuti aggiuntivi che sono stati trapelati dalla pagina ufficiale di Hogwarts Legacy, attualmente ancora presenti nel momento in cui scriviamo questo articolo:

Thestral Mount

Dark Arts Cosmetic Pack

Dark Arts Battle Arena

Dark Arts Garrison Hat

72 Hours Early Access to the Game

Kelpie Robe

Steel Case

Floating Ancient Magic Wand with Book

Stando alle informazioni trapelate, sembra che sia stato previsto un accesso anticipato di 72 ore, molto probabilmente esclusivo per chi prenoterà il gioco.

Incuriosisce anche la presenza di uno Steel Case, forse riservato in esclusiva per le prenotazioni in alcuni store convenzionati: se fosse confermato, sarebbe da valutare anche un’eventuale distribuzione sul territorio italiano.

Gli altri contenuti potrebbero invece essere per la maggior parte DLC cosmetici, anche se incuriosisce la presenza della Dark Arts Battle Arena, presumibilmente un’area legata alle battaglie di difesa contro le arti oscure.

Naturalmente vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni: pur essendo contenuti trapelati dalla pagina ufficiale, non è ancora arrivata alcuna conferma dagli sviluppatori e i piani finali potrebbero rivelarsi ben diversi.

Non resta dunque che aspettare ulteriori comunicazioni da WB Games Avalanche, attualmente impegnata nella dura e divertente caccia ai bug.

Sicuramente si tratta di un titolo molto atteso dai fan su PS5, dato che sfrutterà pienamente le feature del DualSense per trasformarlo in una bacchetta magica.

Nel frattempo, i fan potranno rilassarsi e scoprire le ambientazioni grazie ad alcuni originali video ASMR ufficiali di Hogwarts Legacy.