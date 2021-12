Hogwarts Legacy, finalmente ci siamo? Novità in arrivo “molto presto”

Dopo tantissimi mesi di silenzio, forse potremmo presto vedere novità ufficiali in arrivo per Hogwarts Legacy: sembra infatti che qualcosa stia finalmente iniziando a muoversi.

Si stanno infatti diffondendo sempre di più le voci di corridoio e le conferme dagli insider riguardo a possibili novità imminenti per l’ambizioso Hogwarts Legacy: sarebbe addirittura pronto un trailer, che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

Secondo gli ultimi report, sembra infatti che Warner Bros abbia deciso di temporeggiare a causa delle polemiche legate ai commenti transfobici della scrittrice J.K. Rowling: il publisher infatti vorrebbe attirare meno attenzione negativa possibile, pur non avendola coinvolta direttamente nel progetto.

A conferma di ciò, pare che fosse inizialmente previsto un trailer per i TGA 2021, ma secondo quanto riferito dagli insider sarebbe stato rinviato e si sospetta che potrebbe apparire a un prossimo evento PlayStation, che si sostiene essere un nuovo State of Play.

Un’ulteriore conferma di queste indiscrezioni è arrivata dal data analyst AccNGT, già conosciuto da utenti e addetti ai lavori per aver anticipato per primo le immagini del nuovo Star Wars Eclipse.

Come riportato da GamingBolt, secondo AccNGT pare che qualcosa di importante si sia mosso proprio oggi per Hogwarts Legacy: forse il publisher è finalmente pronto a mostrare come procedono i lavori sull’ambizioso action RPG di Harry Potter.

L’insider si è addirittura spinto a dichiarare di aspettarsi un nuovo trailer «molto presto», anche se non è chiaro se il nuovo video verrebbe pubblicato direttamente dagli sviluppatori o in un nuovo evento, come si vocifera da tempo.

Anyway, things got moving for #HogwartsLegacy today, I'm expecting the trailer very soon. — AccNGT (@AccNgt) December 14, 2021

A questo punto non resta fare altro che aspettare di scoprire se questa indiscrezione si rivelerà veritiera e se nei prossimi giorni arriveranno effettivamente novità ufficiali su Hogwarts Legacy.

Nel frattempo, vi ricordiamo che si tratta allo stato attuale di un’indiscrezione non confermata: vi raccomandiamo dunque di prenderla con le dovute precauzioni.

Gli sviluppatori hanno già dimostrato di volersi prendere tutto il tempo che occorrerà loro per realizzare un lavoro all’altezza: Hogwarts Legacy non ha alcuna fretta di uscire, pur lasciando sperare ai fan che un nuovo trailer sia davvero in arrivo presto.