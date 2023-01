Hogwarts Legacy, alcuni preordini sono stati cancellati senza preavviso

Hogwarts Legacy è stato forse uno dei rinvii più dolorosi del 2022, ma finalmente sta per arrivare il momento in cui i videogiocatori di tutto il mondo potranno calarsi nel Wizarding World.

Era da tempo, in effetti, che il mondo di Harry Potter non tornava in quello dei videogiochi con una produzione di livello.

La quale sembra davvero fedele in molti aspetti del mondo creato da J.K. Rowling, dai dettagli a quelli più iconici come gli incantesimi che hanno reso celebre il titolo.

E mentre alcuni giocatori hanno dovuto subire l’ennesimo rinvio del gioco, altri si sono ritrovati anche con il loro atteso preordine… cancellato.

Alcuni giocatori di Hogwarts Legacy stanno scoprendo che i loro preordini per il gioco sono stati annullati, per altro per edizioni molto particolari.

Ovviamente l’utenza ha cercato spiegazioni su Twitter perché gli ordini cancellati riguardano anche le edizioni limitate e da collezione.

Notoriamente difficili da recuperare, non deve essere molto piacevole vedersi togliere dalle mani le attese versioni del proprio gioco preferito.

Alle domande relative all’annullamento di questi ordini, Warner Bros ha risposto:

Thanks for the clarification! The cancellation is due to the delay of the release of the Xbox One version which is included with the Digital Deluxe Edition for Xbox Series X|S. You should have received an email about it, so please check your inbox and spam. Thank you!

— WB Games Support (@WBGamesSupport) January 3, 2023