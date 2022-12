Hogwarts Legacy, il nuovo video gameplay svela il volo sulla scopa (e le uccisioni con Avada Kedavra)

Nelle scorse ore è stato trasmesso ufficialmente il nuovo gameplay showcase di Hogwarts Legacy, un lungo approfondimento sulle meccaniche di gioco presenti nel nuovo attesissimo titolo magico di Warner Bros. Games e Avalanche Software.

Il nuovo video, che potete rivedere integralmente in apertura, ci mostra più nel dettaglio le meccaniche open world e diversi dettagli interessanti legati alle Arti Oscure, con diversi contenuti disponibili nella Deluxe Edition (potete prenotarla su Amazon).

Proprio come anticipato dall’annuncio degli sviluppatori, è possibile osservare il volo sulla scopa e anche alcuni dettagli sulla Stanza delle Necessità, ma per i maghi e streghe più crudeli è stata svelata anche un’interessante meccanica legata alle maledizioni senza perdono.

Nella seconda parte del Gameplay Showcase viene infatti svelato che il Pacchetto Arti Oscure includerà anche la possibilità di lanciare la temibilissima maledizione «Avada Kedavra», in grado di causare un’uccisione istantanea e portare i punti vita del nemico immediatamente a zero.

Il gameplay di Hogwarts Legacy ci mostra anche la possibilità di cavalcare un Ippogrifo d’Ossidiana, variante esclusiva dedicata a chi preordinerà il gioco, l’esplorazione dell’open world e la personalizzazione della Stanza delle Necessità, in base alle nostre esigenze.

Potremo poi trovare nuove evocazioni a Hogsmeade, evocare il telaio per modificare le proprietà magiche del nostro equipaggiamento e dirigerci al vivaio per curare e nutrire le diverse bestie fantastiche del Wizarding World.

Insomma, l’ultimo gameplay showcase si è rivelato particolarmente ricco e intrigante non solo per i giocatori più affascinati dal mondo magico, ma anche per quelli potenzialmente più crudeli grazie all’inclusione delle Arti Oscure: un’anteprima che stuzzica dunque ulteriormente la curiosità di tutti i fan di questo universo fantastico.

Sfortunatamente, gli sviluppatori hanno però svelato che il lancio al 10 febbraio 2023 è stato confermato solo su PS5, Xbox Series X|S e PC: le versioni PS4, Xbox One e Nintendo Switch sono state ufficialmente rinviate.

In precedenza, gli sviluppatori avevano svelato a sorpresa un grande “ritorno” per tutti i fan di Harry Potter: tra i tanti personaggi del gioco ci sarà infatti un antenato della famiglia Weasley.