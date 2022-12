Hogwarts Legacy rinviato ancora, ma solo su alcune console

Hogwarts Legacy è stato tra i rinvii più pesanti del 2022, e sembra che non sia ancora finita per il titolo ambientato nel Wizarding World.

Il titolo, che curiosamente e a sorpresa uscirà su Nintendo Switch (lo trovate su Amazon) è uno tra i più attesi del 2023 senza dubbio.

Un videogioco che, nonostante non sia ambientato nello stesso periodo dei noti romanzi di Harry Potter, lascerà comunque delle sorprese ai fan del maghetto.

E mentre di recente è arrivata una nuova data da segnarsi, tutto sommato positiva, per i fan del gioco, ne arriva una che invece non farà piacere ai giocatori.

Come è stato annunciato poco fa dai canali ufficiali, infatti, le versioni old-gen e Nintendo Switch usciranno molto più tardi rispetto all’originale.

Hogwarts Legacy non sarà infatti un’esclusiva current gen, ma rappresenterà forse uno degli ultimi giochi a supportare anche la vecchia generazione.

Lo farà, però, ad un costo. Proprio queste versioni del gioco sono state rinviate e notevolmente anche.

Hogwarts Legacy will launch on April 4, 2023 for PlayStation 4 and Xbox One and on July 25, 2023 for Nintendo Switch. The team is looking forward to bringing you the game and we want to deliver the best possible game experience across all platforms.

— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) December 13, 2022