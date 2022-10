Hideo Kojima svela il terzo poster misterioso da risolvere sul gioco con Elle Fanning

Chi ha seguito con attenzione gli annunci di Hideo Kojima sa benissimo che nessun reveal dello storico autore è mai avvenuto per caso: anche per il nuovo misterioso progetto con Elle Fanning protagonista è attualmente in atto una vera e propria caccia al mistero, inaugurata da pochi semplici indizi sparsi dal director.

Al momento sappiamo infatti ben poco di questo misterioso titolo il cui annuncio definitivo potrebbe essere davvero imminente, anche se alcuni fan ipotizzano che potrebbe essere un sequel di Death Stranding (trovate la Director’s Cut su Amazon).

I fan sono già riusciti a rispondere alle domande «Chi» e presumibilmente anche al «Dove», ma Kojima non sembra ancora intenzionato a far cessare la sua personalissima “caccia al tesoro”, svelando un terzo poster con una nuova domanda da risolvere.

Adesso il director ha infatti chiesto ai fan di trovare il significato della parola «Come», accompagnando il tutto con un poster inedito che questa volta non ha mostrato nuovi personaggi o interpreti e risultando ancora più misterioso del solito.

Di seguito vi riproporremo il nuovo poster svelato da Hideo Kojima ai propri follower che, come vi anticipavamo in apertura, questa volta mostra davvero pochissimi elementi con cui lavorare per risolvere il mistero:

Alcuni fan ritengono però che l’immagine sembrerebbe essere un’ulteriore conferma dell’imminente annuncio di Death Stranding 2: il logo in questione mostrerebbe infatti secondo alcuni utenti due ponti, in inglese «Bridges», proprio come il protagonista interpretato da Norman Reedus nel primo capitolo.

Ovviamente si tratta soltanto di una delle tante interpretazioni che stanno circolando in queste ore: non ci resta che attendere per scoprire possibili nuovi indizi o se, clamorosamente, la community riuscirà a scoprire la soluzione in tempi rapidi.

Vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più sul nuovo progetto che, stando a quanto svelato dallo stesso director, alla fine potrebbe non essere esattamente un videogioco come lo intendiamo attualmente.