Il teaser di Hideo Kojima potrebbe essere davvero Death Stranding 2

In questi giorni si è parlato molto di Hideo Kojima, del fatto che stia lavorando o meno a Death Stranding 2, e dei suoi teaser.

Il fatto che molti vogliano un seguito di Death Stranding, che potete trovare su Amazon, dimostra quanto il titolo sia rimasto nel cuore dei giocatori nel bene e nel male.

E non aiuta a placare l’hype il fatto che siano emersi dei leak in cui si fa riferimento a Death Stranding 2.

Hideo Kojima ha iniziato a pubblicare dei teaser, nelle sue classiche modalità, e i fan hanno iniziato a pensare che possa trattarsi proprio di Death Stranding 2, nel tentativo di risolvere il mistero.

Tante volte si è parlato del fatto che Death Stranding 2 possa esistere o meno, e un tweet di una producer di Kojima Production sembra riconfermare l’ipotesi.

Kateryna Tarasova, la producer in questione, ha ricondiviso uno degli ultimi cinguetti di Hideo Kojima, aggiungendo un hashtag molto particolare.

A Kojima Productions producer tagged "#DeathStranding" in her tweet about the actor teases for Hideo Kojima's next game. https://t.co/uHNDSaSnG5 pic.twitter.com/s1HcVxERS4 — Gematsu (@gematsu) October 7, 2022

Come potete vedere qui sopra, la producer ha commentato gli ultimi teaser di Kojima con un #deathstranding molto sospetto.

Visto che non c’è stata nessuna fonte ufficiale ad aver affiancato i teaser ad un sequel del titolo, questo tweet sembra effettivamente un indizio del fatto che sia collegato ad esso.

Per onor di cronaca potrebbe essere anche un tentativo di rinvigorire semplicemente l’hype, visto che l’hashtag è sicuramente in trend per via dei tanti rumor di cui sopra.

È strano, però, che un’esponente di Kojima Productions si esponga così tanto se Death Stranding 2 non esiste effettivamente.

Come sempre, in questi casi, non ci resta che aspettare visto che Kojima presenterà la protagnista del suo prossimo gioco ad un evento in arrivo.

A questo punto, viste le moltissime occasioni in cui si è parlato di Death Stranding 2, è davvero improbabile che il tutto si riveli un nulla di fatto.