I fan sono certi di aver svelato anche il secondo mistero del poster di Kojima

Il secondo mistero dell’ultimo poster condiviso da Hideo Kojima, che ha anticipato l’annuncio di un nuovo gioco in arrivo, potrebbe già essere stato svelato.

Questo misterioso titolo – che in molti pensano essere il secondo capitolo di Death Stranding (trovate la Director’s Cut su Amazon), deve ancora mostrarsi in veste ufficiale.

In queste ore è stato ufficialmente confermato che la protagonista di questo nuovo progetto sarà Elle Fanning, un’attrice che lo stesso Kojima ha spesso ammesso di stimare.

Ora, come riportato anche da Games Radar, un secondo poster con un altro personaggio misterioso è stato mostrato, tanto che i fan sono certi di aver scoperto di chi è il volto misterioso.

Il prossimo gioco di Hideo Kojima potrebbe avere come protagonista anche Margaret Qualley, in linea con alcune precedenti voci di corridoio.

All’inizio della giornata di oggi, 7 ottobre, Kojima ha twittato una nuova immagine teaser visionabile otto e che, secondo quanto riferito, è stata mostrata al PAX Australia.

Le speculazioni che circolano in rete sono che il volto oscurato sia in realtà proprio di Margaret Qualley, che ha già lavorato con Kojima Productions in Death Stranding.

A giugno, un report affermava che il prossimo gioco di Kojima si sarebbe intitolato Overdose e che avrebbe avuto come protagonista proprio la Qualley.

L’indiscrezione affermava che il nuovo titolo sarebbe stato un horror e Kojima Productions ha persino richiesto che il leak venisse cancellato, cosa che l’autore originale si è rifiutato di fare.

Vedremo se il reveal avverrà già con un evento nei prossimi mesi, sebbene i The Game Awards sono ovviamente il palcoscenico numero uno da cui aspettarsi qualcosa di concreto (durante il prossimo mese di dicembre di quest’anno).

Al momento sono arrivate anche varie conferme sul possibile sviluppo di Death Stranding 2, che sarebbe stato incluso perfino nel recente leak di Horizon Zero Dawn Remaster.