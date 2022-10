Kojima svela la protagonista del suo nuovo gioco, ma c’è un nuovo mistero

La community è finalmente riuscita a svelare ufficialmente il mistero dell’ultimo poster condiviso da Hideo Kojima, che ha anticipato l’annuncio di un nuovo gioco in arrivo.

Molti fan sono convinti che questo misterioso titolo possa essere il tanto chiacchierato secondo capitolo di Death Stranding (trovate la Director’s Cut su Amazon), anche se da parte del talentuoso director non è mai ancora arrivata alcuna conferma certa al riguardo.

Proprio come sospettavano molti fan in occasione del primo reveal del bizzarro poster, è stato ufficialmente confermato che la protagonista di questo nuovo progetto sarà Elle Fanning: un’attrice che lo stesso Kojima ha spesso ammesso di ammirare.

A scoprire per primo il poster completo con la risposta è stato Lance McDonald: il link ufficiale era infatti nascosto in un codice QR, che reindirizza direttamente al sito ufficiale di Kojima Productions.

Sembra infatti che il director abbia deciso di lasciare questo indizio al PAX 2022 a Melbourne: scansionando l’apposito QR code è stato possibile scoprire il poster che vi riporteremo di seguito:

The URL is https://t.co/4QysFOIAVi It’s proxied by a QR code tinyurl that might point to a new URL in the future. — Lance McDonald (@manfightdragon) October 7, 2022

Nell’immagine completa viene chiaramente confermato che il misterioso progetto è a tutti gli effetti un nuovo gioco in lavorazione presso Kojima Productions, con Elle Fanning come interprete principale.

Tuttavia, i misteri non sono ancora finiti: dopo aver infatti svelato la risposta al «Chi», Hideo Kojima adesso vuole che i fan riescano a rispondere al «Dove», con un nuovo poster che sembrerebbe nascondere una nuova interprete per il suo nuovo gioco:

Insomma, pare che il papà di Metal Gear Solid abbia deciso ancora una volta di preparare un nuovo annuncio in grande stile, spingendo i propri fan a dare la caccia a ogni possibile indizio per risolvere il suo mistero.

Vedremo se il reveal avverrà già con un evento nei prossimi giorni, con The Game Awards come principale sospettato, o se il director vorrà svelare il tutto a modo suo. Per il momento, non ci resta che attendere e scoprire se la community riuscirà a risolvere anche quest’ultimo mistero.

Per il momento non abbiamo alcun dettaglio su questa produzione, se non il fatto che ci sarà Elle Fanning come interprete: sappiamo però che sono arrivate molte conferme sul possibile sviluppo di Death Stranding 2, che sarebbe stato incluso perfino nel recente leak di Horizon Zero Dawn Remaster.

Tuttavia, in assenza di veri e propri annunci ufficiali, i fan non possono fare altro che incrociare le dita e prendere il tutto con le dovute precauzioni.