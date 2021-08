Hellblade raccontato dai giocatori affetti da disturbi mentali

Hellblade Senua’s Sacrifice è un gioco decisamente affascinante e unico, sia per la sua ottima resa tecnica ed estetica che anche e soprattutto per la capacità di trattare tematiche delicate come le patologie mentali.

L’action adventure di Ninja Theory è infatti un titolo che allude spesso a problemi serissimi come allucinazioni, paranoia e schizofrenia, riuscendo sempre e comunque a raccontare queste malattie con la giusta serietà, senza mai scadere nel cliché.

Nonostante il sequel sia in lavorazione da diversi mesi per console Xbox Series X|S e PC, il primo gioco continua quindi a far discutere sia tra gli addetti ai lavori che tra i giocatori che stanno avendo il piacere di recuperarlo.