Hellblade: sapevate che c’è un finale segreto? Ecco come ottenerlo

Hellblade: Senua’s Sacrifice è sicuramente un gioco molto particolare, un titolo che ha lasciato il segno sia per l’ambientazione dalle tinte horror che per le tematiche molto delicate.

L’opera targata Ninja Theory dibatte infatti in maniera molto delicata di alcune gravi patologie mentali, riuscendo a traslarle all’interno del gioco in una veste decisamente visionaria.

Sappiamo che il sequel è in lavorazione per Xbox Series X|S e PC, promettendo di replicare il successo del predecessore.

Vero anche che il gioco non vedrà la luce molto presto, ragion per cui in molti hanno deciso di riavvicinarsi al primo capitolo per svelarne i misteri nascosti.

Via Reddit, infatti, un utente ha portato all’attenzione della community il fatto che la prima avventura di Senua ha un finale segreto non troppo noto ai più.

La scena finale segreta si svolge poco prima che la protagonista affronti la temibile Hela nei più profondi recessi di Helheim.

La sequenza mostra infatti Druth parlare con Senua per l’ultima volta, poco prima del combattimento finale.

Per poter ascoltare il dialogo inedito tra i due, è essenziale che nel corso dell’avventura il giocatore abbia sapientemente raccolto tutte le 39 rune e che queste siano state illuminate.

Sicuramente, non si tratta di un finale alternativo in grado di cambiare le sorti dell’avventura, piuttosto di un’aggiunta comunque molto gradita, specie dopo tutti gli sforzi compiuti per arrivare sino all’epilogo dell’odissea di Senua.

Da quello che è stato riportato fino a questo momento, Senua’s Saga Hellblade II sarà ambientato in Islanda, nel nono secolo, non figurando quindi con un seguito diretto del primo capitolo.

I programmatori hanno però deciso di studiare con molta attenzione le locazioni reali per replicarle nel gioco nella maniera più realistica possibile.

Nell’ultimo filmato rilasciato da Ninja Theory alcune settimane fa abbiamo infatti potuto pregustare la bellezza tecnica del gioco, inclusa quelle delle varie ambientazioni.

Se vi va di saperne di più sul gioco, sulle pagine di SpazioGames abbiamo raccolto tutto quello che sappiamo in merito, incluse alcune chicche davvero niente male.

Infine, ricordiamo che il team di sviluppo non sta lavorando solo al sequel di Hellblade, visto che Project Mara promette davvero grandi cose per gli amanti dell’orrore.