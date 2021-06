Hellblade: cos’è reale e che impatto avrà sul sequel? Dibattito aperto

Hellblade: Senua’s Sacrifice è un titolo che ha lasciato il segno su molti giocatori per via delle tematiche che tratta.

Il gioco, uno dei più acclamati di Ninja Theory, dibatte molto sapientemente di problemi mentali, ricorrendo ad allegorie e raffigurazioni realistiche allo stesso tempo.

Adesso che un seguito è in lavorazione per Xbox Series X|S e PC, il titolo originale è tornato prepotentemente in voga.

Sfortunatamente, non sembra che i tempi per l’uscita siano brevissimi, il che vuol dire che i fan avranno altro tempo per elaborare le loro teorie al riguardo.

Un fan di Hellblade: Senua’s Sacrifice è intervenuto su Reddit dopo averlo finito, e ha chiesto lumi ai giocatori su cosa fosse reale e cosa no.

«È stato incredibile, ma cosa era reale? Lei [Senua] ha davvero combattuto con gli uomini del Nord, ha davvero esplorato quei posti? Sono un po’ confuso», è stata la domanda di Spirit-Ashamed.

Le risposte dei giocatori sono delle più disparate e il dibattito è molto interessante, perché ognuno ha portato le sue teorie in merito.

Sembrano tutti essere d’accordo sul fatto che «era reale per Senua, questo è tutto ciò che importa», nonostante le teorie siano tante.

C’è chi arriva a sbilanciarsi spiegando che «potrebbe essere una discendente di Hela, o solo una semi-divinità, forse è persino la figlia di Odino, o semplicemente una guerriera celtica».

«I miti riguardo alle divinità forse sono veri solo a metà, e dicono che solo gli dei possono uccidere gli dei e che “solo i morti possono percorrere questo sentiero” soltanto per proteggersi e far sì che la gente abbia paura degli dei».

Insomma, le discussioni sono ancora aperte a distanza di anni, ed evidentemente spetterà a Senua’s Saga Hellblade II sciogliere certi nodi.

Intanto, per quanto sia poco, abbiamo raccolto tutto quello che sappiamo in merito, scoprendo informazioni che probabilmente vi erano sfuggite.

Tra le novità confermate nella finestra dell’E3 2021 figura, finalmente, l’ambientazione, che sarà stavolta più definita.

Ninja Theory non sta lavorando esclusivamente a Hellblade II, tuttavia: quel Project Mara dal tratto horror fa già sognare gli appassionati.