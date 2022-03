Halo, la serie TV contiene un easter egg pazzesco da Mass Effect

Con l’arrivo della serie tv di Halo, i fan dell’epopea Microsoft possono finalmente vedere Master Chief in una versione televisiva… accompagnato anche da uno dei protagonisti di Mass Effect.

Mentre Halo Infinite continua a far giocare tantissimi fan della serie, tra campagna e l’infuocatissimo multiplayer online.

La serie, prodotta da Paramount, è visibile in Italia tramite Sky e Now: ecco come fare per non perdere nessun episodio.

Halo e la sua serie TV sono legate a doppio filo anche con Xbox Game Pass. Grazie ad una promozione speciale lo show sarà gratis per tutti gli abbonati.

Ma qualcuno di molto attento ha scoperto che Halo ha un easter egg davvero pazzesco da Mass Effect, che è stato scovato in uno degli episodi della serie tv.

Come riportato da PC Gamer, c’è un brevissimo dialogo che si riferisce chiaramente all’opera di Bioware.

Un annuncio nel brusio di una scena, nel sottofondo sonoro, recita:

«Comandante Shepard, è richiesto allo Skillian Response Center».

Potrebbe essere un riferimento del tutto casuale, perché Shepard è un cognome abbastanza comune negli Stati Uniti, ma 343 Industries ha confermato che si tratta di un omaggio. Ai microfoni di GamesRadar un rappresentante ha svelato che «tutti amano Mass Effect», semplicemente.

“Skillian” è anche un riferimento allo Skyllian Verge, una frontiera degli umani presente nei Sistemi Terminus, e la prima sezione della galassia che si esplora nel primo Mass Effect.

Un omaggio piacevole da ascoltare che, chissà, un giorno potrà essere ricambiato anche dalla saga di Bioware in un futuro episodio.

Nella serie di Halo, invece, ci sarà un clamoroso cambiamento rispetto al videogioco, perché finalmente (?) vedremo il volto di Master Chief.

Xbox, nel frattempo, ha annunciato un’altra divisione gaming. Specifica per un settore particolare, su cui Microsoft sta puntando moltissimo.