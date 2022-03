Xbox Game Pass vi regala la serie TV di Halo su Paramount+

Con l’arrivo della serie tv di Halo ci aspettavamo un qualche tipo di promozione legata ad Xbox, ed è arrivata con Xbox Game Pass.

Mentre Halo Infinite continua a far giocare tantissimi fan della serie, tra campagna e l’infuocatissimo multiplayer online.

E che stanno aspettando la campagna co-op per cui, purtroppo, sembrano esserci solamente delle brutte notizie.

La serie TV di Halo, invece, è in arrivo tra pochissimo, e grazie ad Xbox Game Pass sarà ancora più facile per tutti poterla vedere.

Halo debutterà in versione televisiva il 24 marzo, in esclusiva su Paramount+, e Microsoft ha pensato ad una bella offerta per il lancio.

La serie vedrà Pablo Schreiber nei panni di Master Chief il quale, con un gran colpo di scena, prima o poi mostrerà il proprio volto nel corso delle puntate.

E sebbene sarà solo sulla piattaforma Paramount+, gli abbonati ad Xbox Game Pass Ultimate potranno vederla gratis fino al 23 marzo.

Ancora per qualche giorno, infatti, si potranno riscattare ben 30 giorni di prova di Paramount+, giusto in tempo per la nuova storia di Master Chief.

L’offerta sarà riscattabile attraverso le sezione “vantaggi” all’interno di Xbox Game Pass Ultimate, e collegare il proprio account a quello della piattaforma di streaming.

Questo si aggiunge alla già ampia offerta del servizio in abbonamento di Microsoft che, come era auspicabile, vi farà entrare ancora di più nel mondo di uno dei franchise più amati.

Insieme ad uno dei giochi più interessanti inseriti all’interno del catalogo, che vi consigliamo di giocare e recuperare al più presto.

Da pochissime ore, invece, sono arrivati ben quattro nuovi giochi, di cui un’esclusiva davvero niente male.

Ma, come spesso accade, Xbox Game Pass rinnova il proprio catalogo facendo uscire anche dei prodotti: ecco i videogiochi che usciranno a marzo.