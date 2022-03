Halo arriva su Sky e Now, ecco come non perdersi i primi episodi

Siete fan della saga di Halo o dei videogiochi in generale? Di certo non potete lasciarvi scappare la visione della serie TV ispirata allo storico sparatutto in prima persona prodotto da Microsoft. In contemporanea con gli Stati Uniti, la serie TV Halo debutterà questa sera su Sky e NOW, permettendo anche al pubblico italiano di godere delle gesta di Master Chief sul grande schermo.

Un modo per seguire la serie TV Halo in streaming è tramite la chiavetta NOW Smart Stick, che attualmente potete acquistare su Amazon a soli 19,99€, rispetto agli usuali 29,99€, comprensiva di tre mesi a scelta tra Cinema ed Entertainment. Ovviamente, se il vostro intento è quella di godervi la serie TV Halo, dovrete scegliere tre mesi di Entertainment inserendo il codice presente in confezione in fase di creazione del proprio account o nell’area privata, se già iscritti.

La NOW Smart Stick, oltre a consentirvi la visione di contenuti Sky, vi permette di accedere anche ai più popolare servizi streaming, come Netflix, Prime Video, Disney+ e YouTube, costituendo uno strumento piccolo e trasportabile da portare con voi anche in viaggio. I vari canali di NOW potranno essere visualizzati su PC (sia Windows che Mac), smartphone, tablet e in Super HD sulla vostra TV di casa utilizzando una Smart TV compatibile, NOW Smart Stick, Google Chromecast, Vodafone TV, TIM Box o console Xbox One/Xbox Series X|S e Playstation 4/Playstation 5.

Ovviamente, ordinando la NOW Smart Stick oggi stesso, non potrete vedere direttamente la prima puntata della serie TV di Halo in diretta stasera, ma tutti gli episodi rimarranno disponibili on demand per rivederli in un secondo momento.

