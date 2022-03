Xbox annuncia una nuova divisione, ma non per quello che credete

Gli ultimi mesi si sono rivelati davvero importanti per il marchio Xbox, grazie a una serie di risultati, traguardi e novità di spessore.

Microsoft è riuscita anche a sorpassare Sony grazie alle tantissime produzioni disponibili anche su Xbox Game Pass.

Del resto, solo pochi giorni fa la Casa di Redmond è stato eletta da Metacritic il miglior publisher del 2021 (battuta anche Sony) cosa questa che vorrà pur dire qualcosa.

Ora, come riportato anche dai colleghi di VGC, Xbox Game Studios Publishing ha annunciato ufficialmente la sua nuova “divisione di cloud gaming“.

Secondo Microsoft, la nuova divisione lavorerà a stretto contatto con gli studios per sviluppare titoli cloud-native e portarli esclusivamente all’ecosistema Xbox.

Il nuovo team sarà guidato da Kim Swift, entrato in Xbox l’anno scorso come direttore del cloud gaming. Swift è salito alla ribalta come capo progetto e designer di Portal per Valve, prima di lavorare come designer e artista su Left 4 Dead e il suo sequel.

Più recentemente, Swift è stato game design director per Google Stadia, riuscendo quindi a ottenere un buon numero di consensi da parte di tutta l’industria.

In un video di presentazione rivolto agli sviluppatori, Kim Swift ha spiegato che il mandato della divisione è quello di collaborare con team di sviluppo di giochi di classe mondiale per sviluppare giochi cloud-native, al fine di portare esperienze senza precedenti ai giocatori che possono essere raggiunti solo con la tecnologia cloud.

Il concetto di giochi ‘cloud-native’ differisce un po’ dal semplice streaming di giochi, anche quelli usufruibili via Game Pass o PlayStation Now. Staremo a vedere quali saranno i frutti di questa nuova divisione targata Xbox.

