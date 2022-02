Finalmente vedremo il volto di Master Chief, ma solo nella serie TV di Halo

I tanti appassionati attendono con ansia l’uscita imminente della serie tv di Halo, lo show live action che si basa su quella che possiamo definire tranquillamente come una delle esclusive Xbox più amate di tutti i tempi.

La saga è recentemente tornata alla ribalta con l’uscita di Halo Infinite, ultima iterazione della serie videoludica che continua le avventure di Master Chief.

La serie è una produzione di Paramount, che ha recentemente pubblicato il trailer ufficiale fissando l’uscita per il prossimo 24 marzo.

Adesso arriva la conferma che nella serie, in qualche momento non meglio specificato dello show, vedremo il volto di Master Chief.

In un’intervista con IGN, si è espressa l’Executive Producer Kiki Wolfkill, la quale ha affermato che mostrare il viso di Chief sarebbe molto importante ai fini della narrazione dello show.

«Penso che stiamo cercando di raccontare una storia di un personaggio, una storia molto personale. Una volta che ci siamo immersi nella trama, è diventato chiaro a tutti quanto fosse importante vedere la persona nell’armatura, il volto sotto al casco», ha detto Wolfkill.

E ancora:

«Per molte persone si tratta di un momento atteso per vent’anni, per altri qualcosa di molto difficile da immaginare. Rispettiamo tutte e due le posizioni, quelli che non vedono l’ora di conoscere il volto di Master Chief e quelli che preferirebbero non vederlo. Ma per la natura della storia, è davvero importante creare un collegamento diverso con Master Chief, e questo significa mostrarne il volto».

Si tratterà sicuramente di un momento molto particolare per il franchise e per i tanti irriducibili appassionati della saga, e adesso non resta che attendere ancora circa un mese per poter vedere con i propri occhi la serie tv.

Ricordiamo però che potrebbero esserci dei problemi per quanto riguarda l’uscita della produzione televisiva.

Sembra infine che, dopo il lancio col botto, Halo Infinite stia avendo difficoltà a mantenere attivi i propri giocatori.