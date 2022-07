Halo Infinite pronto alla «rinascita»: ecco la data per la modalità più attesa

Halo Infinite è sicuramente un gioco di tutto rispetto, sebbene l’interesse verso il gioco è andato scemando col passare dei mesi.

L’avventura di Master Chief, che può essere giocata anche via Xbox Game Pass (che potete acquistare su Amazon a un prezzo davvero basso), ha infatti visto un drastico calo di giocatori, tanto da preoccupare gli stessi sviluppatori.

La replica di 343 Industries non è infatti bastata ad arginare il problema, in primis legato a una cronica mancanza di nuovi contenuti post-lancio.

Ora, dopo che a giugno qualcosa sembrava iniziare a muoversi nella giusta direzione, è ora arrivata la notizia che tutti i fan della co-op aspettavano.

Come riportato anche da The Gamer, un nuovo post sul blog di 343i ha infatti confermato l’arrivo della tanto attesa campagna cooperativa, perlomeno in fase beta.

«Presto potrete combattere i Banished con i vostri amici e familiari nel prossimo volo, che sarà attivo a partire dalla settimana dell’11 luglio», si legge nel post.

A quanto pare, il volo durerà 11 giorni e si concluderà il 22 luglio prossimo: fino ad allora sarà quindi possibile provare la co-op di Halo Infinite e tutto ciò che comporterà.

Il software engineering lead Isaac Bender e il lead world designer del gioco John Mulkey hanno rivelato inoltre che i vostri progressi nella campagna cooperativa di Infinite rimarranno invariati, anche se non siete leader del gruppo.

Com’è noto, alcuni giochi in cui gli utenti possono completare una campagna assieme a un altro giocatore registrano i progressi solo per il giocatore principale, ma a quanto pare non sarà questo il caso.

Restando in tema, gli appassionati hanno di recente ingannato l’attesa dell’arrivo della campagna co-op con un fan project in Unreal Engine di tutto rispetto.

Ma non solo: se giocate in maniera scorretta da Halo Infinite, il gioco vi punirà come ha punito un giocatore che ha sbeffeggiato gli avversari.