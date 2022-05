Halo in Unreal Engine 5 è il sequel che i fan meritano

Halo Infinite ha sicuramente messo d’accordo i fan storici della saga, sebbene col tempo l’interesse verso il gioco è andato scemando.

Il titolo, che può essere giocato anche via Xbox Game Pass (che potete acquistare s su Amazon a un prezzo molto interessante), ha infatti visto un repentino abbandono di giocatori col passare dei mesi.

La replica di 343 Industries non è bastata a sedare il malcontento dei giocatori, specie riguardo la mancanza di nuovi contenuti post-lancio.

E se anche la serie TV di Halo sembra aver deluso le aspettative, a risollevare l’entusiasmo ci pensano i fan, grazie a un progetto davvero molto interessante, in Unreal Engine 5.

Come riportato da VG247, sembra che un membro della community di Halo voglia buttarsi nella mischia con il proprio (sbalorditivo) fan project in UE5.

Intitolato ‘Fractured‘, Infinite Forges – un level designer di Gearbox – ha mostrato la sua ultima fatica in un video che lascia ben poco spazio all’immaginazione.

Il filmato, che trovate nel player sottostante, mostra infatti Halo in 4K, con la potenza dell’Unreal Engine 5.

Il sole al tramonto copre la mappa di un bagliore suggestivo, mentre la demo mostra il giocatore esplorare una location tropicale coperto di palme e altra flora lussureggiante, il quale si lega molto bene alle strutture esagonali che compongono lo Zeta Halo.

Nella descrizione del video della demo di Fractured gli Infinite Forges hanno rivelato che intendono creare altre demo davvero uniche, quindi non perdeteli d’occhio (cosa che noi non faremo senz’altro).

