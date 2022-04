Halo Infinite, gli aggiornamenti latitano e i giocatori sono su tutte le furie

Quello di Halo Infinite è stato un lancio molto importante, perché ha permesso il ritorno di Master Chief sulla nuova generazione di Xbox.

Un episodio che offre l’ormai consolidata modalità multiplayer, oltre ad una campagna che rimette al centro lo Spartan con un occhio verso il futuro.

La quale è ancora in attesa della modalità co-operativa, che sapevamo sarebbe uscita in seguito ma per cui non c’è ancora una data di uscita.

Mentre la modalità multiplayer ha avuto un crollo considerevole, perché dal lancio ad oggi le novità non sono arrivate ed i giocatori ne hanno risentito.

Le possibilità di personalizzazione delle varie armature sono molteplici.

A cinque mesi dal lancio, la seconda stagione del multiplayer di Halo Infinite non è ancora stata pubblicata, né ci sono novità concrete in tal senso.

Come dicevamo i giocatori sono crollati, ma soprattutto sono preoccupati nell’assistere al silenzio da parte di 343 Industries.

In questi giorni, dopo una serie di domande e insistenze da parte dei fan, il responsabile della community dell’azienda ha preso parola per spiegare come stanno le cose.

«Non siamo certamente felici di non soddisfare le aspettative dei giocatori e della community», ha commentato Brian “ske7ch” Jarrard, community director di 343 Industries. «È una situazione difficile che sta richiedendo del tempo al team di sviluppo per risolverla».

Jarrard ha dichiarato che l’azienda sa bene che i giocatori hanno finito la pazienza, ma 343 Industries è a quanto pare in una situazione più difficile del previsto.

Oltre alla campagna co-op mancano modalità multiplayer molto apprezzate come la Forgia, l’editor di mappe che era stato promesso a ridosso del lancio ma che, ancora oggi, non ha una data di uscita.

E pensare che il lancio di Halo Infinite è stato strepitoso, rivelandosi uno dei migliori successi di Xbox di sempre. Un peccato che 343 Industries non stia riuscendo a capitalizzare il successo.

I giocatori più affezionati stanno comunque amando il gioco, e lo dimostrano compiendo delle imprese incredibili.

