Halo Infinite, la novità più attesa è davvero molto vicina

Halo Infinite ha messo d’accordo i fan della saga, sebbene col passare dei mesi l’interesse verso il gioco è andato man mano scemando.

Il titolo, che può essere giocato anche via Xbox Game Pass (che potete acquistare su Amazon a un prezzo competitivo), ha infatti subito un appiattimento del numero di giocatori col passare delle settimane.

La replica di 343 Industries non è purtroppo bastata a fermare il malcontento dei giocatori, i quali lamentano in generale una mancanza di nuovi contenuti post-lancio.

Ora, mentre gli appassionati hanno ingannato l’attesa con fan project in Unreal Engine di tutto rispetto, è forse arrivato il momento del riscatto per Halo Infinite.

Come rivelato da 343 Industries su Twitter (via Eurogamer), il beta testing per la campagna cooperativa di Infinite inizierà il mese prossimo.

«Con la campagna cooperativa in rete di Halo Infinite in arrivo nel corso dell’anno, stiamo pianificando il volo per gli Insider di Halo a luglio», si legge nel tweet originale.

Ad ogni modo, le date esatte di inizio e fine di questo cosiddetto ‘volo di prova’ della campagna cooperativa non sono ancora state rivelate.

With #HaloInfinite campaign network co-op arriving later this year, we're planning to flight it to Halo Insiders in July. Register and make sure your Halo Insider profile is up to date for a chance to participate! ✈: https://t.co/3a5Xr1hUIc pic.twitter.com/fKIn44umRU — Halo (@Halo) June 7, 2022

Se siete tra i tanti che attendono con ansia il lancio della campagna co-op di Infinite, ma non siete Halo Insider, non disperate: potete iscrivervi attraverso il sito e partecipare a tutti i beta test.

Non è infatti ancora troppo tardi per iscriversi e avere la possibilità di provare la modalità cooperativa il mese prossimo. Se siete già iscritti, vale in ogni caso la pena di effettuare il login e controllare che i vostri dati siano aggiornati.

Del resto, Halo Infinite era riuscito nell’impresa di vincere il GOTY degli utenti, quindi non tutto è perso circa la volontà di riguadagnare il terreno perduto.

Gli sviluppatori dovranno in ogni caso rimboccarsi le maniche e prestare molta attenzione ai feedback degli utenti, visto che la nuova modalità battle royale non sembra infatti essere stata sufficiente.