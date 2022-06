Halo Infinite conosce bene il karma, e lo usa per punire chi si comporta male

Chi è abituato a giocare online sa che se ne vedono di ogni, e Halo Infinite non è da meno in questo senso.

L’ultimo titolo della saga di shooter arrivato anche su Xbox Game Pass, a cui potete abbonarvi tramite Amazon, ha ovviamente riproposto l’azione frenetica online a cui i fan sono abituati.

Con una serie di aggiornamenti relative alle modalità online, che hanno inaugurato la seconda stagione competitiva del titolo 343 Industries.

Nonostante, dopo il lancio, Halo Infinite non sia riuscito a mantenere salda l’attenzione dei giocatori, che lo stanno abbandonando in massa da tempo.

Le possibilità di personalizzazione delle varie armature sono molteplici.

Tuttavia non si può dire che Halo Infinite non sia giocato con frenesia, dai giocatori che sono rimasti. Anche troppa forse, considerato il comportamento di alcuni di questi.

Non è raro che nei giochi multiplayer ci siano persone poco sportive, per così dire. Quelle che, sia che vincano che perdano, non dimostrano rispetto per l’avversario.

Ma a volte, quando ci si ritrova di fronte un giocatore che vi sbeffeggia dopo avervi ucciso, capita che il karma lo possa punire severamente.

E, come potete vedere dalla clip qui sotto, Halo Infinite conosce bene il karma:

Il video, condiviso su Reddit dall’utente Error0117, dimostra esattamente il tipo di punizione divina che può capitare quando il karma fa il suo corso.

Dopo aver sbeffeggiato il suo avversario con il più classico e fastidioso dei teabag, lo Spartan disonorevole viene investito e ucciso da un warthog di passaggio.

Ciliegina sulla torta: l’uccisione è stata conferita al giocatore che ha subito l’abuso, visto il danno incidentale del veicolo.

State attenti, quindi, se pensate di fare cose del genere su Halo Infinite. Se invece pensate di giocare in co-op alla modalità campagna, luglio potrebbe essere il mese giusto per voi.

Esperienze del genere non sono piacevoli quando capitano online, e proprio per questo motivo Valorant comincerà a spiarvi.