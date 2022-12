Halo Infinite, multiplayer a rischio: director lascia 343 Industries

Ricorderemo il lancio di Halo Infinite per vari motivi, tra cui la sua tormentata modalità multiplayer online.

Il grande ritorno di una delle saghe più note di Xbox, anche in versione fisica su Amazon, era molto atteso non solo dai giocatori Xbox, ma da tutta la community dei giocatori.

Un esordio che, purtroppo, non è stato dei migliori e già nelle prime settimane i giocatori hanno abbandonato in fretta i campi di battaglia.

Un lancio problematico al quale si è aggiunta anche la lunga attesa per quanto riguarda la campagna co-op che, tra una modalità cancellata e l’altra, è arrivata anche se monca.

Se la campagna di Halo Infinite è stata un mezzo fallimento, le stagioni multiplayer sono andate avanti comunque con una certa regolarità.

Ma oggi c’è una grande novità, forse non molto positiva, perché il direttore creativo del multiplayer di Halo Infinite ha lasciato 343 Industries, come riporta VGC.

Tom French, direttore creativo di 343 Industries, ha condiviso la notizia in un tweet qualche giorno fa, dichiarando le motivazioni del suo abbandono:

After over 11 1/2 years on Halo, I step out of my Spartan armor for the last time today to head off to new adventures. It's been a massive honor to have been part of a game I loved so much as a player and admired so much as a developer. I couldn't be more proud of my time at 343. pic.twitter.com/2CBD7kOPIj

