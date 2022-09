Dopo 15 anni alla guida di Halo, la responsabile di 343 Industries lascia l’azienda

343 Industries perde un elemento molto importante perché Bonnie Ross, responsabile del brand di Halo per 15 anni, lascia l’azienda.

In un momento decisamente peculiare per l’IP perché Infinite, che potete recuperare su Amazon, non sta vivendo esattamente il suo periodo migliore.

Dopo un lancio turbolento si aspettavano molte novità per Halo Infinite, ma quella più attesa alla fine è stata cancellata del tutto.

Una conferma arrivata dopo alcune settimane di incertezza, visto che la campagna co-op era tutto quello che attendevano molti fan.

Con un annuncio diffuso su Twitter, Bonnie Ross ha dichiarato di aver lasciato 343 Industries.

«Mentre speravo di poter rimanere con Halo fino all’uscita del Winter Update, vi comunico che lascerò 343 Industries per dedicarmi alla gestione di un problema medico in famiglia», esordisce Bonnie Ross nel suo comunicato tramite tweet.

L’ex-responsabile di 343 Industries ha lavorato al franchise di Halo per 15 anni, dedicandosi al lancio della Master Chief Collection, la serie TV di Paramount, ed ovviamente tutti gli ultimi episodi ed esponenti del franchise.

Ha lavorato in generale nella divisione gaming di Microsoft per quasi tre decenni, lavorando a franchise come Gears of War, Alan Wake, ma anche Jade Empire e Mass Effect.

Ma “il futuro di Halo è brillante”, ci tiene a specificare la Ross, che non vedere l’ora che “proviate ciò che abbiamo in serbo per voi”.

Contestualmente 343 Industries si ritrova ovviamente a dover riorganizzare l’assetto aziendale, come riporta anceh Windows Central.

Il veterano dello studio e responsabile della produzione Pierre Hintze diventerà immediatamente capo dello studio, guidando lo sviluppo in corso di Halo Infinite, così come i giochi futuri. Il team dirigenziale senior si espanderà con nuovi ruoli, tra cui Bryan Koski, che diventerà GM dei franchise ed Elizabeth Van Wyck, che supervisionerà il business e le operazioni.

Nel nostro piccolo auguriamo buona fortuna a Bonnie Ross, sperando che anche lei possa vedere la rinascita di Halo Infinite, e che la campagna co-op possa davvero migliorare.

