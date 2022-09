Halo Infinite, la modalità più attesa è stata cancellata definitivamente

Halo Infinite si prepara ai prossimi contenuti in arrivo ma, come vedrete, ci sono buone e cattive notizie per il futuro.

La saga di Halo è sempre stata caratterizzata da una grande narrativa, e giocare il nuovo capitolo (che trovate su Amazon) in compagnia era ciò che molti fan volevano.

Ci è voluto un po’ ma, dopo tanti rinvii da parte del team di sviluppo, Halo Infinite ha finalmente la sua modalità cooperativa disponibile.

Anche se manca una feature fondamentale, che avrebbe aiutato moltissimo i giocatori a godersi ulteriormente la campagna del gioco.

Come riporta IGN US, infatti, a quanto pare la co-op in locale in split screen è stata definitivamente cancellata.

343 Industries lo ha comunicato in una nota che comprende anche la roadmap dei futuri aggiornamenti, nel quale ha spiegato perché non ci sarà la modalità split-screen:

«Al fine di migliorare e accelerare lo sviluppo del live service e per rispondere meglio al feedback dei giocatori e agli aggiornamenti sulla qualità della vita, abbiamo riallocato le risorse dello studio e non stiamo più lavorando alla co-op a schermo diviso della campagna locale.»

Per i fan del multigiocatore da divano finisce quindi ogni possibilità di godersi Halo Infinite in questo modo.

Ma c’è una buona notizia, perché nella roadmap dei contenuti in arrivo c’è anche l’attesa modalità Forgia, seppure in modalità beta.

A partire dall’8 novembre, infatti, la Forgia si andrà ad aggiungere alle nuove mappe per il multiplayer e la campagna in modalità online co-op.

La stagione 3, invece, tarderà ulteriormente e verrà inserita nella modalità multiplayer online a partire dal 7 marzo 2023.

Certo l’integrazione tra Discord ed Xbox funziona bene, come ufficializzato di recente, ed è almeno una valida alternativa per giocare ad Halo Infinite in compagnia di qualcuno.

O almeno sarà un modo per chiacchierare con qualche altro fan di come la storia del gioco si sta espandendo nei vari canali e piattaforme.