Halo Infinite, arriva l’ammissione di Xbox: «Non siamo stati all’altezza»

Quella di Halo Infinite non è stata esattamente una gestione memorabile: dopo un debutto entusiasmante che aveva lasciato immaginare un futuro radioso per la saga, i fan sono rimasti costantemente delusi da update e una gestione che non si è rivelata idonea alle aspettative.

In questo modo, quello che sarebbe dovuto diventare il fiore all’occhiello di Xbox Series X (trovate la console next-gen su Amazon, senza sovrapprezzi) ha improvvisamente creato tanta frustrazione e delusione, al punto da essere oggi quasi dimenticato dalla community.

Una situazione decisamente problematica, come evidenziato perfino dalla cancellazione della campagna in co-op locale: nonostante le numerose promesse e rinvii, 343 Industries ha dovuto alzare ufficialmente bandiera bianca, gettando nello sconforto i fan storici.

In un’intervista rilasciata a Skill Up (via ComicBook), il capo di Xbox Game Studios ha ammesso che la gestione di Halo Infinite «non è stata all’altezza» delle aspettative dei fan, confermando che il supporto avrebbe dovuto essere gestito in modo diverso.

Matt Booty ha infatti sottolineato che anche Xbox non è felice dello stato in cui si trova attualmente l’ultimo capitolo di Master Chief, ponendo soprattutto l’accento sulla mancanza di un vero e proprio progetto sul lungo termine:

«Come è evidente in questi giorni, per un gioco come Halo Infinite lanciarlo sul mercato è solo l’inizio. Deve esserci un piano per sostenerlo con contenuti e per continuare a coinvolgere [i fan], e non siamo stati all’altezza.

Quindi ci siamo ridimensionati, abbiamo cambiato il modo in cui è impostato il team e modificato la sua leadership: dobbiamo semplicemente riconcentrarci su come gestire un piano per nuovi contenuti e assicurarci che questi arrivino costantemente ai giocatori».