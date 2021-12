I giocatori hanno eletto GOTY un gioco che non avevano ancora giocato, ai TGA 2021

Halo Infinite è un gioco meraviglioso. Andare in giro a smitragliare non è esattamente il mio genere, ma per fortuna il nostro prode Marino Puntorieri vi ha spiegato molto meglio di me nella sua dettagliata recensione come il ritorno di Master Chief sia un lavoro con i fiocchi, a firma 343 Industries.

Forte di un multiplayer divertente, migliorabile nel battle pass (che è in evoluzione) e capace di coinvolgere; forte di una campagna coinvolgente, che non cade di fronte al rischio della diluizione avvicinandosi all’open world, tenendo il focus sulla storia e portando avanti l’epopea di Halo in modo encomiabile.

Lo pensano, assolutamente, anche i videogiocatori. Al di là del fatto che nelle scorse ore sia stato necessario chiudere lo spazio Reddit del gioco perché era diventato impossibile da moderare.

Halo Infinite, infatti, ha appena trionfato come gioco dell’anno votato dai giocatori ai The Game Awards. È una parabola meravigliosa per il gioco di casa Microsoft, partito dalle polemiche che avevano creato il meme di Craig per poi sedersi sul trono del GOTY vox populi. C’è solo una nota stonata: quando i giocatori hanno votato, Halo Infinite non era ancora uscito. O, almeno, non per intero.

Congratulations to @Halo Infinite winner of the Players' Voice Award, a 100% fan voted award at #TheGameAwards pic.twitter.com/KgQZpeouWm — The Game Awards (@thegameawards) December 9, 2021

Sappiamo, infatti, che la release del gioco è stata spezzata in due: il 15 novembre è stato pubblicato il multiplayer, gratis e standalone. L’altra parte del gioco, la campagna, è stata sbloccata alle ore 19.00 italiane dell’8 dicembre, anche per chi ha Xbox Game Pass. Ed era proprio l’8 dicembre che sono stati chiusi i sondaggi per eleggere il gioco dell’anno votato dai videogiocatori.

Questo significa che molti appassionati hanno deciso di votare Halo Infinite anche se in realtà non avevano ancora vissuto il gioco per intero – avendone toccato con mano solo metà. Il resto, lo avevano vissuto per sentito dire: dai video gameplay estesi e dalle live (pochi, dato che l’embargo scadeva al lancio), o dalle recensioni (il cui embargo scadeva un po’ prima).

Halo Infinite sarà nominabile dalla giuria solo per i TGA 2022, come fu per Cyberpunk 2077 lo scorso anno

Capiamoci: se le votazioni per i The Game Awards si fossero svolte qualche giorno dopo, è evidente che Halo Infinite avrebbe vinto lo stesso. L’amore della community è dalla sua parte e il gioco merita tutte le medaglie che anche noi gli abbiamo assegnato, con un bel 9/10 sonante.

Per la calendarizzazione e per come sono andate le cose, però, appare più evidente che mai che abbiamo un problema con l’hype. Si evidenzia nel fatto che, per quanto innamorati potessero essere del multiplayer, i giocatori hanno votato in massa, tra i 30 disponibili nel sondaggio, l’unico gioco che non avevano ancora giocato per intero, preferendolo agli altri 29.

We started with 30 games. Here are your final 5 nominees.#TheGameAwards Players' Voice: – Forza Horizon 5

– It Takes Two

– Halo Infinite

– Metroid Dread

– Resident Evil Village Lock in your TOP PICK now at:https://t.co/oYw95RliEn pic.twitter.com/5Cvm40E5wn — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 7, 2021

Nel girone finale, Master Chief ha affrontato Forza Horizon 5 (uscito a inizio novembre), It Takes Two (uscito a marzo), Metroid Dread (uscito a ottobre) e Resident Evil Village (uscito a maggio).

Ora i risultati non sono più visibili, ma l’ultima volta che abbiamo controllato emergeva chiaramente che Halo non ha solo vinto, ma ha stravinto. I dati parlavano di un 36% di preferenze per il gioco su It Takes Two (21%) e su Metroid Dread (21% anche per Samus), con gli inseguitori staccati.

Ha stravinto, insomma, l’unico gioco che non era ancora disponibile per intero – e che proprio per questo motivo, come fu lo scorso anno per Cyberpunk 2077, nominabile solo nel 2021, non rientrava invece tra i papabili delle nomination della giuria per i premi che vedremo questa notte.

È davvero difficile, in questo tipo di valutazioni, vedere una linea netta demarcare il territorio del miglior gioco e il territorio del gioco più amato. Ci sono grandi possibilità che, proprio quest’anno, le due cose fossero perfettamente sovrapponibili, ma il messaggio rimane: per votare il miglior gioco dell’anno non mi serve nemmeno giocarlo tutto davvero, mi basta assaggiarne un pezzo, volergli tanto bene e aspettare il resto come da bambini si aspettava il Natale.