Halo Infinite ci ripensa: svelata in anticipo la nuova modalità battle royale

Dopo un lancio che poteva essere considerato sicuramente un successo, Halo Infinite ha iniziato a subire un lento ma inesorabile calo di interesse, causato non solo da aggiornamenti importanti che tardano ad arrivare ma anche da svariati problemi segnalati dagli utenti.

343 Industries sembra essere consapevole della situazione che sta coinvolgendo l’ultimo capitolo incluso su Xbox Game Pass e starebbe studiando possibilità per riuscire ad attrarre non solo il vecchio pubblico, ma anche una nuova fascia di utenti potenzialmente interessati.

Il team aveva infatti ammesso di essere dispiaciuto dal non poter soddisfare le richieste dei fan, ma sembra che nei prossimi giorni le cose potrebbero cambiare con un’inaspettata nuova modalità.

Sembrerebbe infatti in arrivo una nuova feature simile a una battle royale: un’aggiunta che sarebbe sicuramente sorprendente, dato che 343 Industries aveva voluto smentire più volte una sua introduzione.

Come riportato da Windows Central, gli utenti hanno infatti scoperto che avviando Halo Infinite in modalità offline sarà possibile vedere un annuncio inaspettato tra le novità in arrivo nel titolo.

Sembra infatti che i giocatori Xbox Game Pass e non solo potranno presto accedere alla modalità «Last Spartan Standing», dove bisognerà fare in modo di restare gli ultimi Spartan in vita: una descrizione che sembra particolarmente somigliante agli obiettivi di altre battle royale.

Description of the new game mode "Last Spartan Standing".#HaloInfinite pic.twitter.com/5SSq3v10Wy — Halo Infinite Leaks & News (@Delta_Hub) April 6, 2022

Non sembrerebbe essere una modalità che favorisca il gioco di squadra, ma una variante dei classici Free for All che premierà i giocatori più bravi con gli equipaggiamenti migliori.

Dato che l’annuncio apparirà soltanto in modalità offline, è probabile che si sia trattato di un errore degli sviluppatori e che la modalità non avrebbe ancora dovuto essere svelata: un annuncio sembrerebbe però imminente, dato che è già stata inclusa non solo una descrizione, ma anche un’immagine ufficiale di accompagnamento.

Per il momento, vale la pena di prendere la notizia come una semplice indiscrezione da prendere con le dovute precauzioni, ma vi terremo aggiornati qualora arrivassero novità ufficiali dagli sviluppatori sulla vicenda.

Vedremo se introdurre la battle royale servirà a risollevare la situazione di un titolo apprezzatissimo in occasione del lancio, ma che nelle ultime settimane ha visto un crollo impressionante dei giocatori.