Halo Infinite annuncia pessime notizie per i fan della campagna co-op

Ancora niente da fare per la campagna cooperativa di Halo Infinite, che non riuscirà ad arrivare all’inizio della seconda stagione come inizialmente pianificato dagli sviluppatori.

L’ultimo capolavoro di 343 Industries, disponibile gratis con l’abbonamento Xbox Game Pass, è stato apprezzato non solo per via di un multiplayer divertentissimo, ma anche per la sua ricca campagna che, al momento, è giocabile soltanto in single player.

La campagna co-op è dunque una delle feature più attese per la nuova avventura di Master Chief, anche se un recente aggiornamento aveva già lasciato intendere che non c’erano buone notizie in arrivo.

Gli sviluppatori hanno infatti ammesso che gli serviva più tempo per lavorare alla co-op, anticipando che sarebbero arrivate ulteriori novità sull’argomento.

Come riportato da The Verge, alla fine le notizie sulla campagna co-op sono arrivate e non sono buone: 343 Industries ha confermato che questa attesa modalità multiplayer è stata nuovamente rinviata e non uscirà più il 3 maggio.

In nuovo post di aggiornamento pubblicato su Halo Waypoint, il sito ufficiale della serie, gli sviluppatori hanno infatti ammesso che stanno lavorando duramente per implementarla ma che non sarà possibile lanciarla in contemporanea con la Stagione 2 di Halo Infinite.

Tuttavia, il team ha comunque garantito che farà tutto il possibile per renderla disponibile il prima possibile proprio durante la Season 2, svelando anche come mai il lavoro stia richiedendo così tanto tempo.

343 Industries vuole infatti non solo garantire che si possa giocare in contemporanea fino a 4 giocatori online, ma sta anche lavorando duramente per garantire a tutti i giocatori, anche su Xbox Game Pass, la possibilità di giocare in cooperativa locale sulle proprie console Xbox, ammettendo che proprio queste ultime feature stanno richiedendo delle «sfide» per via del gameplay non lineare proposto.

Al momento non è chiaro se comunque co-op locale e online saranno disponibili nello stesso momento, né il team ha voluto rilasciare una data di lancio ufficiale, ma sappiamo che per la modalità Forgia non sembrano essere emersi ulteriori problemi e dovrebbe arrivare, come da programma, durante la Stagione 3.

Qualche fan aveva comunque scoperto un bug che permetteva di giocare in co-op con gli amici, ma non trattandosi di una procedura ufficiale erano presenti molti problemi.

Il lancio della cooperativa potrebbe aiutare a introdurre tanti nuovi fan, soprattutto considerando che nelle ultime settimane la popolarità sembra essere in costante calo: appare evidente che gli sviluppatori vogliano prendersi tutto il tempo necessario per realizzare una feature all’altezza delle aspettative.