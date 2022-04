Halo, la serie TV è gratis, ma c’è una brutta notizia

La serie tv di Halo, lo show live action di quella che è considerata una delle esclusive Xbox migliori di sempre, ha fatto il suo debutto solo alcuni giorni fa.

L’ultima avventura di Master Chief ha infatti ridestato dal torpore i fan del franchise, ora graziati da questo promettente progetto live action.

La serie, prodotta da Paramount, è visibile in Italia tramite Sky e Now: ecco come fare per non perdere nessun episodio.

Ora, come riportato anche da TG, il primo episodio dello show è stato rilasciato in forma totalmente gratuita su YouTube, sebbene per il pubblico italiano la sorpresa non è proprio delle più gradite.

La visione del primo episodio della serie TV di Halo su YouTube è infatti limitato agli utenti statunitensi, sebbene è possibile aggirare la restrizione geografica utilizzando una VPN o un’estensione del browser.

La nuova serie Paramount si è posta l’obiettivo di conquistare i fan del franchise di videogiochi che sono cresciuti con i vari capitoli della serie, dal 2001.

Vero anche che gli adattamenti da videogioco a serie TV non sono mai facili, e il tutto è ancora più complicato quando si tratta di un marchio così iconico.

A tal proposito, pare ormai chiaro che la storia di Halo sarà diversa da quella vista nella saga videoludica, sebbene si inserirà fedelmente nell’universo della guerra tra i Covenant e gli esseri umani.

Poco sotto, trovate il player ufficiale nel caso in cui vogliate provare a dare un’occhiata all’episodio pilota.

La serie metterà sul piatto anche un epocale cambiamento rispetto al videogioco, perché finalmente vedremo il volto di Master Chief.

Parlando di Halo Infinite, la campagna single-player è stata particolarmente apprezzata dai giocatori, che nel frattempo hanno anche scoperto un finale tagliato.

Ma non solo: avete letto anche che la serie TV contiene un Easter Egg davvero pazzesco da un’altra saga sci-fi di successo, ossia quella di Mass Effect?