Halo Infinite come Cyberpunk 2077? 343 Industries sulle performance su Xbox One

Dopo il lancio di Cyberpunk 2077, i giocatori hanno cominciato a preoccuparsi esponenzialmente per la qualità delle produzioni cross-gen, e nel calderone è finito anche Halo Infinite.

Alla prima dimostrazione del gameplay, lo shooter di 343 Industries ha disatteso le aspettative dei fan ed è stato rinviato praticamente di un anno.

Ciò evidentemente non è bastato per tranquillizzare gli appassionati, che ancora si chiedono delle prestazioni del gioco su Xbox One.

«Per Halo Infinite, abbiamo ricostruito la soluzione multi-thread dell’engine per assicurare un’elevata efficienza dell’esecuzione su tutte le piattaforme e il PC, anziché farlo girare ottimamente solo su Xbox One», ha spiegato il game foundation architect di 343 Industries, Daniele Giannetti.

«Abbiamo usato questo nuovo sistema per trasferire il renderer ad un framework enormemente multi-threaded in parallelo per supportare il costo aumentato di tutte le nostre nuove funzionalità di rendering e raggiungere un’elevata efficienza grafica sulle CPU per PC di varie dimensioni, così come su Xbox Series X|S e Xbox One X|S. In pratica, questo significa che stiamo facendo del nostro meglio per assicurarci che Halo Infinite giri ottimamente su qualunque dispositivo potreste scegliere di giocarlo».

Recentemente, erano girati rumor relativi ad una possibile cancellazione della versione Xbox One, poi smentiti.

Dalle parole di Giannetti appare evidente come 343 Industries non abbia minimamente intenzione di fare mosse del genere, ma anzi voglia presentarsi all’appuntamento nella migliore condizione possibile.

Soltanto poche ore fa vi abbiamo mostrato nuove immagini di Halo Infinite che hanno esibito le armi a disposizione di Master Chief.