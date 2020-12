Halo Infinite esce nell’autunno 2021, nuovi dettagli

343 Industries ha fornito il grande aggiornamento su Halo Infinite che aveva promesso pochi giorni fa, fornendo una nuova finestra di lancio per il titolo.

Si pensava che, dopo il rinvio dei mesi scorsi, il first-person shooter sarebbe arrivato nei primi mesi del prossimo anno.

Questo update, invece, rivela che il lancio non avverrà prima dell’autunno 2021, una finestra sostanzialmente più avanzata rispetto alla primavera che in tanti si erano figurati.

Halo Infinite sarà un gioco completamente diverso quando si ripresenterà, però, come rivelato in un lungo post su Halo Waypoint.

Il team di sviluppo di Seattle, passato per un massiccio rimpasto negli ultimi mesi, ha lavorato al miglioramento del sistema d’illuminazione perché il gioco avesse un contrasto più profondo.

Sono stati ritoccati l’intensità del sole, l’atmosfera e la nebbia, ed è stato aggiunto un color grading che non aveva trovato spazio nella demo di luglio.

Rispetto alla demo di luglio sono stati perfezionati pure i materiali su armi e veicoli, e i personaggi sono adesso più dettagliati, con animazioni facciali adesso perfettamente integrate – ed è stato confermato che erano assenti nella prima demo pubblica sugli NPC, tra cui Craig il Brute.

È stata presa in carico un’altra area fortemente criticata, quella dell’orizzonte visivo, e fogliame, alberi ed erba sono stati migliorati non solo a vista ma anche nel modo in cui vengono rappresentati sulla distanza.

Joseph Staten, veterano ex Bungie che ha preso in consegna la campagna, ha riferito di averla giocata dall’inizio alla fine non appena assunto l’incarico, e di averla trovata spettacolare – la più verticale e profonda che abbia mai provato.

Sapeva che il gameplay di altissimo livello, a suo dire, avrebbe avuto bisogno di una lavorazione tecnica all’altezza, ed è dell’idea che adesso ce l’abbia.

Non sappiamo ancora quando Halo Infinite tornerà ad esibirsi in pubblico ma con un lancio programmato ora all’autunno 2021 di certo i tempi si allungano.

Allegate, intanto, potete vedere le prime due immagini tratte dal multiplayer e in particolare da due ambientazioni al chiuso, una novità per il gioco così come l’abbiamo conosciuto finora.