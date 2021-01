Halo Infinite, primo update del 2021 su controlli e armi

343 Industries ha fornito il primo update del 2021 su Halo Infinite, il nuovo capitolo del franchise sparatutto per PC, Xbox One e Xbox Series X|S.

Questo aggiornamento, parte della collana appena inaugurata “Inside Infinite”, rivela come promesso particolari su controlli e armi.

Halo Infinite introdurrà comandi completamente personalizzabili su tutte le piattaforme, dalle console al PC.

«Tutto dovrebbe essere intuitivo e non vogliamo che il giocatore debba “combattere” con il gioco per divertirsi», ha spiegato Quinn DelHoyo, lead sandbox designer.

«Per via di questo principio, e per il fatto che Halo Infinite sarà su PC, siamo arrivati a ricostruire lo schema di controlli per permettere ai giocatori di personalizzare e rimparrare i loro controlli, a prescindere dalla piattaforma».

Lo schema di partenza su PC è stato studiato insieme ad un pro team interno e ai giocatori di Halo The Master Chief Collection.

Sono stati inoltre mostrati alcuni screenshot che esibiscono il look delle armi storiche della serie su Halo Infinite.

Lo studio si è concentrato sul rendere bene il diverso tipo di danno apportato da ciascuna arma, in modo che usando i fucili d’assalto di Halo Reach si abbiano sensazioni e conseguenze diverse dai fucili light-based di Halo 4 o dalle armi al plasma di Combat Evolved.

Halo Infinite è in programma per tutte le piattaforme Microsoft per il prossimo autunno, sebbene manchi ancora una data d’uscita precisa.

Lo shooter era in origine previsto per il 2020, simultaneamente al lancio di Xbox Series X|S, ma è stato rinviato per apportare tutti i miglioramenti richiesti dalla community dopo la prima esibizione.

Per avere un’idea del gameplay, potete ancora consultare la nostra anteprima dello scorso luglio, che abbiamo realizzato dopo aver parlato con i vertici di 343 Industries.