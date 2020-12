Halo Infinite come Cyberpunk 2077 su Xbox One? I fan tremano

La genesi di Halo Infinite è stata suo malgrado costellata da problemi e incertezze, specie dopo l’ultimo trailer che ha mostrato una resa grafica non all’altezza e che gli è successivamente costata un rinvio al 2021 (probabilmente durante il prossimo autunno).

Indiscrezioni relative ai motivi dello slittamento deciso da Microsoft e 343 Industries, volevano il team di sviluppo convinto a cancellare Infinite in versione Xbox One, rendendo il gioco un’esclusiva Series X. Fortunatamente non è mai arrivata una conferma ufficiale della cosa, forse proprio per diretta volontà della Casa di Redmond.

Ora, nonostante i fan della saga di Halo siano contenti che il team si sia messo duramente al lavoro sul gioco, alcuni avrebbero iniziato a chiedersi se non fosse il caso che lo sviluppatore debba bloccare i lavori sulla versione Xbox One del gioco.

La preoccupazione proviene dalla polemica sollevata con il caso di CD Projekt Red e del suo Cyberpunk 2077, uscito in condizioni pessime relativamente alla versione old-gen (ossia su PS4 e Xbox One.) Il team polacco ha recentemente rilasciato una dichiarazione in cui si scusa per non aver mostrato la versione corrente del gioco, promettendo rimborsi.

Ora, quindi, la performance di Cyberpunk 2077 su Xbox One ha innervosito i giocatori in attesa di Halo Infinite, temendo che la nuova avventura di Master Chief possa fare la stessa fine. Al momento, 343 Industries non ha ancora mostrato i passi avanti nello sviluppo: non ci resta quindi che incrociare le dita.

Halo: Infinite avrebbe dovuto essere uno dei titoli di lancio di Xbox Series X, la nuova console uscita a fine del 2020. Previsto anche su Xbox One, il gioco sarà cross-gen e supportato da Smart Delivery (chi lo desidererà potrà giocarci anche su Series X senza costi aggiuntivi).