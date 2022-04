Halo Infinite, arriva finalmente la Stagione 2: ecco novità e data di uscita

Il lancio di Halo Infinite è stato ottimo nel complesso, anche se la modalità multiplayer ha inciampato in alcuni problemi.

Un peccato perché il titolo può essere giocato in single player anche tramite Xbox Game Pass (che potete acquistare su Amazon), ma il feroce multiplayer è completamente gratuito.

Proprio la settimana scorsa vi avevamo riportato la risposta di 343 Industries al malcontento della community, riguardo la mancanza di nuovi contenuti.

Fino ad oggi non c’erano dettagli sull’arrivo dell’attesa Stagione 2 di Halo Infinite. La quale potrebbe includere anche una modalità battle royale, stando ad un leak di qualche giorno fa.

Poche ore fa 343 Industries ha finalmente dato degli aggiornamenti in questo senso. Per la precisione, l’arrivo della Stagione 2 di Halo Infinite.

Nonostante il focus di un titolo del genere sia ovviamente il gameplay, la progressione è fondamentale per dare un senso al ritorno dei giocatori. Che sia per accumulare livelli, ottenere pezzi per personalizzare l’armatura e le armi, emblemi o tanto altro.

Per questo la Stagione 2 è una ventata d’aria fresca. Si chiama “Lone Wolves”, e potete vedere un breve teaser pubblicato da 343 Industries proprio qui sotto:

Lone Wolves arriva il 3 maggio 2022 e, come specificato dal team di sviluppo, avrà nuove mappe, modalità di gioco, eventi a tempo, ed un Battle Pass tutto nuovo

Vi ricordiamo che, a differenza di quanto succede in altre piattaforme multiplayer, i Battle Pass che vengono pubblicati non scadono mai in Halo Infinite.

Questo significa che, anche dopo il 3 maggio 2022, potrete comunque continuare a sbloccare contenuti dal pass della Stagione 1, nel caso non l’abbiate completato.

Chissà che con la nuova stagione il multiplayer non possa tornare ad essere giocato come prima, visto che di recente c’è stato un crollo abbastanza significativo.

Nessuna informazione per la campagna co-op di Halo Infinite, invece, che rimane ancora uno dei contenuti più attesi dai giocatori.

Ed ogni aggiornamento in tal senso non fa che peggiorare la situazione, lasciando i fan senza un minimo di prospettiva.