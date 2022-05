Una scena della serie TV di Halo ha scandalizzato i fan, letteralmente

La serie TV di Halo, ossia lo show live action di quella che è considerata una delle esclusive Xbox migliori di tutti i tempi, sta facendo ancora discutere i fan di tutto il mondo per via di alcune scelte non propriamente ‘sobrie’.

Se l'ultima avventura di Master Chief ha sicuramente convinto i più, lo stesso non si può dire della serie con attori in carne e ossa.

Se già un clamoroso cambiamento rispetto al videogioco ci ha permesso di vedere il volto di Master Chief (per molti un vero e proprio atto sacrilego), ora si addirittura andati oltre.

Come riportato anche da Eurogamer.net, una sequenza dell’ultimo episodio dello show ha letteralmente scandalizzato gli spettatori.

Attenzione: da ora in poi seguono spoiler piuttosto importanti sulla serie TV di Halo. Proseguite solo se seriamente coscienti della cosa, oppure nel caso in cui abbiate già visto l’ultimo episodio dello show.

Arrivando subito al sodo, l’ultimo episodio della serie televisiva di Halo andato in onda mostra Master Chief (Pablo Schreiber) fare sesso, sotto gli occhi di Cortana (sì, avete capito bene).

Durante la puntata titolata Allegiance, Chief ha infatti un rapporto sessuale con Makee, un’umana rapita dal Covenant in giovane età e ritenuta la sua prescelta.

I due vengono visti mentre si tolgono i vestiti e toccandosi poi le cicatrici, prima di risvegliarsi insieme a letto. La cosa strana è che Cortana assiste al tutto, senza battere ciglio.

Inutile dire che i fan non sono stati particolarmente contenti di questa sequenza, tanto che su Reddit ci sono molte discussioni su quello che è stato ribattezzato ‘Master Cheeks‘.

Anche su Twitter c’è stata una vera e propria levata di scudi, con tanto di post che non lasciano spazio all’immaginazione.

Dude what the actual fuck is this!?

Is this what paramount thinks Halo is about? If so this is quite embarrassing. #HaloTheSeries #HaloLoneWolves #HaloSeries pic.twitter.com/RuPds2Ffka — D3 Black Mamba (@AgentAden) May 12, 2022

Ok so I just watched this week’s Halo and I gotta say, it was a rough night for Xbox: both Bethesda fans and Master Chief got fucked in the same night. Goodnight. — Skill Up (@SkillUpYT) May 12, 2022

La serie, prodotta da Paramount, è visibile in Italia tramite Sky e Now: ecco come fare per non perdere nessun episodio.

