Half-Life 3 è ancora in sviluppo? Valve riaccende la speranza

I più grandi fan di Valve continuano ad aspettare ormai da diversi anni l’arrivo di Half-Life 3, il capitolo che concluderebbe la trilogia dedicata a Gordon Freeman.

Dopo il grande successo ottenuto però da Half-Life 2 e dai suoi due episodi aggiuntivi, la serie è rimasta ferma per moltissimo tempo e la realizzazione del terzo capitolo ufficiale è rimasta costantemente in dubbio, al punto da essere spesso diventata protagonista di battute tra la community.

Le speranze dei fan si sono ridotte al minimo quando è stato scoperto grazie a un interessante retroscena che Half-Life 3 esisteva davvero, ma è stato cancellato insieme ad altri progetti.

Un ultimo report aveva inoltre segnalato come Valve non fosse interessata allo sviluppo di un terzo capitolo a «causa» di Steam Deck, dato che la compagnia voleva assicurarsi che il suo lancio fosse ottimale.

La situazione potrebbe però cambiare molto presto: in un’intervista rilasciata a Axios, Greg Coomer di Valve ha infatti confermato che ci sarebbero importanti novità in arrivo.

Pur sottolineando che non c’è stato alcun gioco importante per celebrare il lancio di Steam Deck, a esclusione dello spin-off gratuito di Portal disponibile anche su PC, Coomer sottolinea che gli sviluppatori sono attualmente al lavoro su progetti ambiziosi:

«Valve in questo momento ha molti giochi in sviluppo, e credo che siano davvero emozionanti».

Inutile dire che la fantasia dei fan non può che volare nuovamente su Half-Life 3, soprattutto dopo il successo ottenuto da Half-Life Alyx per i dispositivi VR, che con il suo finale ha anche anticipato la possibile storia del terzo capitolo della saga.

Sfortunatamente il designer non è entrato ulteriormente nei dettagli e dunque non sappiamo con certezza quali sono i prossimi giochi di Valve in arrivo: vi terremo naturalmente aggiornati se dovessero emergere novità sul possibile terzo capitolo di Gordon Freeman.

In attesa di scoprire se vedremo presto un nuovo capitolo della saga, c’è chi ha già immaginato come sarebbe un bellissimo remake next-gen di Half-Life 2.