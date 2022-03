Steam vi regala un gioco gratis da oggi: è un nuovo capitolo di Portal

Da oggi tutti gli utenti possono scaricare un nuovo gioco gratis realizzato da Valve, con l’intento di promuovere la nuova console ibrida portatile Steam Deck.

Pur essendo disegnato per tenere in considerazione le caratteristiche della piattaforma simile a Nintendo Switch, questo gioco è utilizzabile anche su tutti i vostri PC ed è disponibile senza alcun costo aggiuntivo.

Si tratta di un nuovo capitolo della saga di Portal, che pur non rappresentando un sequel del secondo episodio farà le gioie dei più grandi appassionati del franchise, in considerazione del fatto che è disponibile naturalmente gratis.

Da oggi potrete dunque scaricare Aperture Desk Job, uno spin-off della serie dalla durata di circa 30 minuti ambientato nel popolare universo creato da Valve.

Ed è la stessa casa di Steam ad avvertire i suoi utenti nella descrizione che non si tratta di Portal 3, ma solo di un gradevole titolo dimostrativo progettato per mostrare esattamente tutte le capacità della console Steam Deck.

Di seguito vi proporremo una sinossi di Aperture Desk Job direttamente dalla pagina ufficiale del gioco gratis disponibile da adesso:

«Aperture Desk Job dà nuova vita al genere dei simulatori di camminata triti e ritriti e lo colloca nel mondo zeppo di energia e di endorfine dello stare seduti dietro a una scrivania. Vesti i panni di un dipendente di bassissimo livello al suo primo giorno di lavoro, con il cuore ricolmo di speranza e le gambe piene di sogni, pronto a scalare la gerarchia aziendale. Ma la vita ha altri piani per te, e tutti hanno a che fare con i sedili. Progettato come breve demo giocabile per il nuovo Steam Deck di Valve, Desk Job spiega i controlli e le funzionalità del dispositivo, senza essere assolutamente noioso come potrebbe suggerire il nome».

Nonostante queste sue caratteristiche, il nuovo capitolo di Portal è però perfettamente giocabile anche con qualunque altro tipo di dispositivo: come segnalato da The Verge, Aperture Desk Job offre infatti non solo il supporto a molteplici opzioni di risoluzione e di schermata, ma vi permetterà anche di programmare liberamente il vostro controller.

Se siete curiosi di provare con mano il nuovo gioco di Valve, senza spendere un centesimo, non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo e cliccare sul pulsante «Avvia gioco»: lo spin-off di Portal verrà automaticamente scaricato sul vostro client.

E se volete scaricare altri giochi gratis su PC, segnaliamo che da questo momento sono disponibili anche i nuovi regali di Amazon Prime Gaming.

Non dimenticatevi inoltre di riscattare i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus: c’è anche un’esclusiva PlayStation in omaggio per il mese di marzo.