Half-Life 2 Remake in salsa next-gen si mostra (ed è un sogno)

Dopo il successo ottenuto da Half-Life Alyx, episodio VR dedicato al brand, l’entusiasmo per la serie di Valve di Half-Life è aumentato a dismisura.

Nonostante di Half-Life 3 al momento non vi sia traccia, Half-Life 2 resta il capitolo della saga di sparatutto più amato, in grado di cambiare per sempre il genere.

Un gioco così amato che oggi c’è chi ha di recente deciso di rendergli omaggio dando alla luce una versione next-gen in Unreal Engine.

E dopo che qualcuno ha deciso di ritoccare al primo capitolo, rendendolo ancora più bello da vedere, è ora il turno di un nuovo remake di Half-Life 2 davvero sorprendente.

Come riportato anche da DSOGaming, tale Ostap Gordon ha ricreato e condiviso un nuovo video di un remake di Half-Life 2 realizzato col motore grafico UNIGINE 2.

Entrando nei dettagli, Gordon ha fondamentalmente ricreato alcuni degli appartamenti di Half-Life 2 in UNIGINE 2 Engine usando anche alcuni suoni originali del gioco Valve, così come i modelli Combine e Strider 3D di Half-Life Alyx.

Per creare questi ambienti, l’artista ha utilizzato Blender, Substance Painter, Quixel Megascans e, per rimanere fedeli allo spirito di HL2, il giocatore può effettivamente interagire con una serie di oggetti ambientali.

Poco sotto, un filmato che mostra il sorprendente risultato finale raggiunto.

Purtroppo, al momento in cui scriviamo questo Half-Life 2 Remake non è disponibile per il download: Gordon ha infatti creato questo progetto solo per includerlo nel suo portfolio personale di lavori.

Ricordiamo in ogni caso che, secondo un report del sempre ben informato Tylver McVicker, sembra che Valve al momento non sia interessata allo sviluppo di Half-Life 3.

Vero anche che a gennaio 2021 il boss Gabe Newell aveva assicurato che sarebbero attualmente in lavorazione ulteriori videogiochi legati alla saga.

Per concludere, alcuni mesi fa il nostro Daniele Spelta ha recensito Alyx, definendolo come un titolo capace di riscrivere la grammatica della VR.