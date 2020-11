Ha venduto più PS4 o PlayStation 5 al lancio? Ecco una prima stima

Quanto ha venduto PS5? A pochi giorni dal lancio europeo, Sony non ha ancora rivelato i dati di vendita della sua console next-gen su scala globale ma cominciano a filtrare le prime, prevedibilmente sensazionali, cifre al riguardo.

I have heard numbers in some markets, and they’re much bigger than PS4. And Xbox has already stated that Series S/X is bigger than One. If I can confirm and release the numbers, I will

— Christopher Dring (@Chris_Dring) November 22, 2020