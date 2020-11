PS5 ha già venduto quasi 6 volte più di Xbox Series X|S in Giappone

PS5 ha già venduto quasi 6 volte più di Xbox Series X e S in Giappone, stando ai dati pubblicati oggi da Famitsu.

Come riporta la storica rivista nipponica, PlayStation 5 ha venduto 118.000 unità in appena quattro giorni.

La console next-gen di Sony è disponibile sul territorio dal 12 novembre, come negli Stati Uniti, mentre in Europa bisognerà attendere domani 19 novembre per il day one.

Il gioco di lancio più venduto in Giappone è stato Marvel’s Spider-Man con 18.640 copie, seguito a strettissimo giro da Demon’s Souls a 18.607.

Xbox Series X|S non se l’è cavata comunque male, piazzando 21.000 unità nell’arco dei suoi primi sei giorni di disponibilità.

Mentre non è disponibile un dato di vendita singolo per S e uno per X, Famitsu riporta che entrambe le console sono sold out in Giappone.

Ciò sta spingendo i rivenditori ad estrarre a sorte i consumatori che se ne accaparreranno una in questa fase di scarsa reperibilità. Una domanda simile, dopo decenni in cui Xbox è stata ignorata da quelle parti, è già da ritenersi un successo.

Una situazione di cui eravamo tutto sommato già al corrente, visto che i due hardware hanno visto esaurirsi i pre-order in pochissime ore nella nazione asiatica.

Lo stesso dicasi delle difficoltà degli approvvigionamenti, che Microsoft prevede saranno complicati almeno fino ad aprile 2021.