Perché PS5 è introvabile? La risposta dell’esperto

La domanda che ci stanno ponendo in tanti in queste ore è: perché PS5 è introvabile?

Interrogato sull’argomento attraverso Twitter, Christopher Dring, esperto di GamesIndustry International, ha provato a fornire la sua spiegazione.

There’s always a limit somewhere. There are only so many factories, so many components, so many distribution channels. PS5 will likely be the biggest console launch in history. It isn’t they undervalued it, it’s just the most they could get made and distributed

— Christopher Dring (@Chris_Dring) November 22, 2020