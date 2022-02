GTA V va oltre la next-gen e diventa fotorealistico

Grand Theft Auto V (o GTA V, per gli amici più intimi) è un gioco che non ha certo bisogno di presentazioni, essendo ormai noto anche ai sassi.

Il titolo Rockstar Games è infatti così apprezzato che a breve arriverà anche in una nuova versione pensata per le piattaforme di attuale generazione.

Del resto, è di pochi giorni fa la notizia della conferma della data di lancio su PS5 e Xbox Series X, la terza generazione del gioco dopo quella – invero gloriosa – di PS3|Xbox 360 e PS4|Xbox One.

E se qualcuno si è già dilettato dando vita a versioni next-gen di GTA V “fatte in casa” realmente sorprendenti, è ora il turno di un ulteriore prova sul campo altrettanto mozzafiato.

Come riportato anche da DSOGaming, ZED_Modding ha condiviso un video che mette in mostra una nuova mod grafica per Grand Theft Auto V, chiamata V-Reloaded.

V-Reloaded promette di migliorare la grafica del gioco, rendendola di fatto la cosa più simile al fotorealismo vero e proprio.

La mod presenta cicli temporali riveduti e corretti, così come l’inclusione di feature come 16K Water e 16K NASA Moon, oltre a 4K Water Sea Foam e 4K Bullet Shot Glass, per una resa impeccabile.

Inoltre, i giocatori PC possono aspettarsi una saturazione dei colori realistica, esposizione adattiva e ombre ancora più verosimili, migliorando anche il ritorno di fiamma dello scarico, il fumo dei danni al motore e molto altro.

Poco sotto, un sorprendente trailer della mod in questione:

Sfortunatamente, questa mod non sembra presentare texture 4K per quanto riguarda i pedoni e gli ambienti, rendendola forse leggermente inferiore ad altre mod grafiche come GTA5 NaturalVision: Evolved.

Il risultato finale, al netto di queste piccole storture, è davvero clamoroso, tanto che in molti si augurano che GTA 6 possa essere ancora più bello da vedere di queste mod.

